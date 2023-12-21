Инфляция в России незначительно замедлилась

Значительнее всего за неделю подорожали огурцы Pixabay

Недельная инфляция в России с 12 по 18 декабря снизилась до 0,18% с 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала года потребительские цены выросли на 7,12%. За отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию достиг 2,1%. В том числе огурцы подорожали на 8,2%, белокочанная капуста — на 1,6%, томаты — на 1,4%, лук — на 1,3%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 0,9%, картофель — на 0,8%, свекла — на 0,7%, бананы — на 0,3%. Яйца с 12 по 18 декабря подорожали еще на 4,6%, а по сравнению с концом прошлого года — почти на 53%.



Цены на другие товары увеличились незначительно. В частности, колбасы и сардельки подорожали на 0,5%; мороженая рыба, сливочное масло, сметана — на 0,4%; говядина, баранина и рис — на 0,3%; молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыр, ржаной хлеб, вермишель, печенье, соль — на 0,2%; свинина, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, макароны — 0,1%. Цены на мясо птицы снизились на 0,6%, сахар стал дешевле на 0,5%, пшеничная мука — на 0,2%.



На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что по итогам 2023 года инфляция в России может достичь 7,5% или приблизиться к отметке в 8%. По его словам, Центральный Банк и правительство предпринимают необходимые меры для сдерживания роста цен, включая возможное повышение ключевой ставки. Банк России ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%. 15 декабря совет директоров Центробанка увеличил ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых. Это стало пятым повышением подряд. Регулятор отмечал сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз ЦБ по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним (7-7,5%).



«Агроинвестор» ранее писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает на скорое принятие своего законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте их стоимости более чем на 30%. Документ должен быть принят в начале следующего года. Он станет резервным механизмом ФАС для контроля за ценами. Для его запуска будет проведен анализ — в случае высокой наценки Минэкономразвития даст заключение, после получения которого ФАС запустит механизм регулирования. В частности, такой механизм можно было бы использовать в отношении подорожавших в последние месяцы куриных яиц.



Путин в конец ноября заявлял, что рост цен в России ускорился, и эта проблема чувствительная для россиян, особенно для семей с небольшими доходами, писал «Прайм». Говоря о борьбе с ростом цен, Путин говорил, что нужно действовать наперед, устраняя факторы, стимулирующие рост цен. Президент также обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.



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