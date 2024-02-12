На птицефабрике «Островная» снова обнаружен грипп птиц

Из-за приостановки работы яичного направления «Островной» Сахалинская область увеличит ввоз яиц из других регионов «Островная»

На птицефабрике «Островная» (Сахалинская область) выявлен грипп птиц. В связи с этим на территории Южно-Сахалинска и двух ближайших сел Анивского городского округа указом губернатора региона введен карантин. Эпизоотическим очагом определена территория предприятия, угрожающей зоной — участок радиусом 5 км от источника инфекции, зоной наблюдения — площадь в радиусе 10 км. Карантин продлится 21 день «после убоя последней птицы, за исключением дикой птицы, находящейся в состоянии естественной свободы», говорится в документе.



В эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне Агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области поручено провести изъятие птицы и продукции птицеводства. Также указами губернатора агентству поручено организовать возмещение ущерба, понесенного птицефабрикой, а также гражданами и юридическими лицами в результате изъятия птицы. Мэру Южно-Сахалинска рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации на территории городского округа и установить муниципальный уровень реагирования.



«Островная» состоит из двух птицефабрик — одна производит мясо бройлера, вторая — яйцо, они находятся на безопасном расстоянии друг от друга. «На мясном производстве все в порядке, падежа нет, птица в порядке. Проблема происходит на яичном производстве», — говорил «Интерфаксу» гендиректор предприятия Вадим Рокотов до подтверждения диагноза. Он также отмечал, что на птицефабрике большие запасы продукции — «до потолка стоят ящики с яйцом, холодильники забиты мясной продукцией».



Птицефабрика «Островная» принадлежит Минимущества Сахалинской области и является основным поставщиком яиц в регионе. Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области ранее сообщило, что на предприятии наблюдался повышенный падеж птицы, пробы сыворотки дали положительные результаты, проводились дополнительные исследования. С 7 февраля птицефабрика приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп птиц. На предприятии усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили необходимые меры дезинфекции. Позже Федеральный центр защиты животных подтвердил диагноз.



В ноябре 2022 года на «Островной» уже регистрировался грипп птиц — тогда на бройлерной площадке. Все поголовье птицы было уничтожено, однако уже в январе 2023-го областное правительство сообщило о начале восстановления поголовья на предприятии, в марте прошлого года птицефабрика возобновила поставки мяса бройлера в свою торговую сеть и другие магазины региона.



Из-за приостановки работы яичного направления «Островной» Сахалинская область увеличит ввоз яиц из других регионов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхозторга региона. По информации областных властей, у Сахалина заключены межрегиональные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Амурской и Новосибирской областями, а также с Приморским и Красноярским краями. В апреле 2023 года птицефабрика сообщала, что увеличила объем производства примерно до 300 тыс. яиц в сутки, также на сайте предприятия говорится, что оно обеспечивает 80% потребностей регионального рынка яиц.



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