Ритейлеры сохраняют отрицательные наценки на куриные яйца

В прошлом году производство яиц увеличилось на 1,2% Pixabay

Ритейлеры продолжают сохранять отрицательные наценки на куриные яйца и отмечают, что их стоимость в этом году снижается. Об этом сообщили представители торговых сетей на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет ТАСС. В частности, начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов сообщил, что в течение первых семи недель 2024 года наблюдается снижение закупочной и розничной цены по сравнению с прошлым годом: закупочная цена уменьшилась на 15,8%, розничная — примерно на 15%.



В сети магазинов X5 Group на яйца категории С1-С2 отрицательная наценка сохраняется в течение последних шести месяцев. Цена закупки составляет около 127 руб. за десяток, а розничной продажи — 118 руб., отметил Шумов, слова которого приводит ТАСС. Он также сообщил о снижении цен на куриное мясо. «С начала года за семь недель у нас также наблюдается снижение закупочных и розничных цен — на 5,2% и 4% соответственно. Цена закупки составляет 177 руб./кг, а розничная цена — 168 руб./кг. Наценка пока остается отрицательной, примерно минус 7%», — добавил представитель ритейлера.



Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Магнита» Юлия Храмайкова подчеркнула, что в 2024 году наблюдается снижение цен на яйца. По ее данным, десяток столовых яиц категории С1 закупаются в среднем за 115 руб. и продаются по 113 руб. Она также отметила, что стоимость птицы начала снижаться, и наценка остается отрицательной. По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако за последние недели цены на яйца начали снижаться.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева на заседании обратила внимание, что цены на яйца весь 2023 год были ниже, чем в 2022 году, и только в четвертом квартале начали расти, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что не было дефицита яиц или мяса птицы, так как были приняты оперативные меры для обеспечения производства. Однако представители торговли высказали другую точку зрения. Шумов отметил, что хотя серьезного дефицита не было, в магазинах возникали ситуации, когда товара было недостаточно.



Как птицеводы, так и ритейлеры согласны, что одним из способов решения проблемы является заключение долгосрочных контрактов. Однако этот вопрос обсуждается уже много лет, и пока только некоторые птицефабрики согласились на такие контракты. При этом статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил, что в 2024 году в России планируется увеличение производства куриных яиц и мяса птицы. «В 2023 году мы зафиксировали рост производства яиц на 1,2%, достигнув отметки в 46,6 млрд штук по сравнению с 2022 годом. В текущем году также планируется увеличение производства. Мы видим положительные результаты работы существующих птицефабрик и планируем добавить около 51 новой птицефабрики. Мы предоставляем льготные и долгосрочные кредиты для расширения производства яиц. В мясном птицеводстве также наблюдается положительная динамика. У нас есть несколько новых инвестиционных проектов, и мы ожидаем роста на 2% в 2024 году», — цитирует Увайдова ТАСС.



Замминистра подчеркнул, что одним из ключевых направлений является активная работа отечественных производителей по производству инкубационного яйца. Основной задачей является снижение зависимости от импорта племенной продукции. Например, разработан отечественный кросс мясных кур «Смена 9», который был зарегистрирован в госреестре селекционных достижений в 2020 году. По словам Увайдова, производство кур родительского стада нового кросса увеличивается за счет строительства новых птичников.



16 февраля председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных говорил, что единственным способом снижения цен на яйца является увеличение их производства. В беседе с «Парламентской газетой» он отмечал, что за последние два года производство яиц оставалось примерно на одном уровне, хотя потребление за последние 10 лет увеличилось с 270 до 288 штук в год на человека. Это связано с растущим интересом людей к здоровому питанию, где яйцо играет ключевую роль. Однако рентабельность производства яиц крайне низкая, около 5%, и есть импортная составляющая, увеличивающая нагрузку на отечественных производителей, что привело к резкому росту цен на продукцию, отмечал Двойных.



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