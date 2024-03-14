Минсельхоз: цены на яйца и мясо кур остаются стабильными

В феврале потребительские цены на яйца снизились на 0,6% Е. Разумный

Цены на яйца и мясо кур остаются стабильными благодаря мерам по насыщению рынка продукцией птицеводства, пишут «Известия» со ссылкой на информацию Минсельхоза. В министерстве отметили, что за последнюю неделю цена курицы у производителей оставалась на уровне 156,63 руб./кг, а яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8% до 87,89 руб. и 79,36 руб. за десяток соответственно. В Минсельхозе также уточнили, что снижение цен на продукцию транслируется в розницу, что было заметно в феврале и продолжается и на текущей неделе.



Росстат сообщил, что в феврале потребительские цены на яйца снизились на 0,6% по сравнению с январем, а мясо кур подешевело на 1,2%. С начала года цены на яйца упали на 2,4%, курица подешевела на 3,7%. В годовом исчислении цены на яйца в феврале выросли в 1,5 раза, курица стала дороже на 25,6%. Согласно данным статведомства, с 5 по 11 марта цены на яйца в России уменьшились на 0,7%.



В феврале годовая инфляция в России ускорилась до 7,69% по сравнению с 7,44% в январе. Месячный рост потребительских цен составил 0,68%, следует из данных Росстата. В том числе цены на продовольственные товары в феврале выросли на 0,77% по сравнению с январем, а в годовом исчислении увеличились на 8,08%. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко на прошлой неделе говорила «Агроинвестору», что с начала 2024 года рост цен продолжает превышать целевой уровень Банка России. Структурные факторы, такие как проблемы на рынке труда, увеличение стоимости логистики и волатильность курса рубля, продолжают оказывать давление на цены издержек производства. Эксперт прогнозировала, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция в 2024 году составит 8%.



Для стабилизации ситуации из-за значительного роста цен на курицу и яйца в 2023 году правительство приняло ряд мер. Например, на первое полугодие 2024-го была отменена пошлина на импорт яиц, что позволит ввезти до 1,2 млрд яиц. Активно к поставкам присоединились Турция и Азербайджан, увеличила отгрузки Белоруссия. Также была установлена квота на беспошлинный ввоз 140 тыс. т мяса птицы. По информации Минсельхоза на 13 марта, импортерам разрешено ввезти без пошлины немногим более 6 тыс. т этого мяса, предназначенного для дальнейшей переработки.



Глава ФАС Максим Шаскольский ранее сообщил о тенденции к снижению цен на яйца и направил рекомендации о заключении ценовых соглашений с производителями. Такие соглашения уже действуют в 34 регионах, их приняли свыше 2,2 тыс. производителей и продавцов. Ведомство начало 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

