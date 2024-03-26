Цены на яйца остаются стабильными М. Стулов

Производство яиц в России снижается шестой месяц подряд. За январь и февраль текущего года объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с прошлым годом, составив 6,11 млрд штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росптицесоюза. В натуральном выражении показатель снизился на 110,1 млн яиц. Только за февраль текущего года производство куриных яиц сократилось на 1,5% по сравнению с прошлым годом и на 7,5% месяц к месяцу.



С начала сентября 2023 года месячный объем производства яиц остается ниже прошлогоднего уровня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. При этом в течение прошлого года средние потребительские цены на яйца увеличились в 1,6 раза, достигнув отметки в 132,45 руб. за десяток. По данным Росстата, в феврале средняя цена на куриные яйца в рознице составила 129,17 руб. за десяток. Для стабилизации ситуации в стране в 2024 году были введены беспошлинные квоты на импорт яиц объемом 1,2 млрд штук. Минсельхоз также сообщал о планах по увеличению производства и переводу производителей и розничных сетей на долгосрочные контракты. За прошлый год объем производства яиц увеличился на 1,8%, достигнув 38,05 млрд штук.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что снижение производства яиц связано с совокупностью факторов, основной из них — эпизоотическая ситуация на птицефабриках. «Текущее снижение производства не столь существенное, восстановить показатели вполне реально. Для этого нужно решить вопросы, связанные с биобезопасностью птицефабрик, модернизировать старые фабрики или вводить новые мощности. Компаниям нужно больше инвестировать в системы биозащиты», — считает эксперт.



По его словам, в этом сезоне уровень внимания птицефабрик должен быть повышенным ко всем факторам возможного появления инфекций. «Неважно, это птицеводство, свиноводство или что-то еще, инфекция может начаться не только на самой фабрике, но и, допустим, на кормовом предприятии», — подчеркнули Корнеев в разговоре с «Агроинвестором». По его мнению, ожидать восстановления объемов производства яиц можно осенью, когда снизится эпизодическая напряженность. Кроме того, сейчас идет очередная волна консолидации отрасли, что принесет дополнительные инвестиции на этот рынок.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев тоже связывает уменьшение выпуска куриных яиц год от года с вспышками гриппа птиц. По его словам, яичные птицефабрики более подвержены этому заболеванию, чем те, которые специализируются на производстве мяса, пишет «Коммерсантъ». Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал изданию, что не все птицефабрики, где в 2023 году были выявлены случаи гриппа птиц, восстановили производство. По его мнению, этот процесс может занять от нескольких месяцев до полутора лет. По мнению Давлеева, уменьшение производства яиц не оказывает значительного влияния на рынок и цены, так как спрос на этот продукт стабилизировался.



Между тем, в Минсельхозе сообщили ТАСС, что объем производства яиц в стране за январь-февраль 2024 года полностью удовлетворяет потребности рынка, и все контракты с торговыми сетями исполняются. По информации ведомства, объемы производства яиц определяются технологическими графиками фабрик, учитывая цикл использования птицы и сезонный спрос. Минсельхоз акцентировал внимание на работе по обеспечению бесперебойной деятельности птицеводческих предприятий, включая вопросы безопасности, модернизации и сотрудничества с торговыми сетями.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов подчеркнул, что, несмотря на незначительное снижение производства по сравнению с прошлым годом, цены на яйца остаются стабильными, что говорит об удовлетворенном спросе. Гендиректор Росптицсоюза Галина Бобылева также отметила стабильность ситуации на рынке куриного яйца и выразила надежду на положительную динамику производства в отрасли к концу года.

