Инфляция незначительно замедлилась

Год к году плодоовощная продукция сейчас стоит дороже на 17,65% А. Махонин

Инфляция с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% неделей ранее. В секторе продовольственных товаров цены выросли в среднем на 0,09% (на предыдущей недели инфляция была нулевой): продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,35% против -1,42% на предыдущей неделе), остальные продукты питания подорожали на 0,21% (0,12% неделей ранее), говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. С начала года цены выросли на 5,19%, в том числе продовольствие стало дороже на 4,26%. Год к году инфляция достигла 9,01% (9,04% неделей ранее), в том числе в продовольственном сегменте 9,85% (9,69%).



На отчетной неделе продолжили дешеветь овощи «борщевого набора», томаты и фрукты, отмечает Минэкономразвития. Правда, если в прошлом году к концу августа с начала месяца плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 9,73%, то в этом — только на 4,33%. За отчетную неделю цена свеклы опустилась на 4%, в среднем по стране, согласно Росстату, она составила 49,08 руб./кг. Морковь подешевела на 3,52%, до 57,34 руб./кг, картофель — на 2,91%, до 52,1 руб./кг, лук — на 1,49%, до 43,52 руб./кг, капуста — на 1,64%, до 51,03 руб./кг. Цены на томаты снизились в среднем на 1,01% (167,42 руб./кг), яблоки — на 1,48% (160,27 руб./кг), бананы — на 2,1% (142,03 руб./кг). При этом огурцы подорожали на 3,44%, до 121,74 руб./кг.



Правда, год к году плодоовощная продукция сейчас дороже на 17,65%, сравнивает Минэкономразвития. Так, картофель год назад в конце августа в рознице стоил в среднем 35,44 руб./кг, капуста — 43,68 руб./кг, лук — 38,40 руб./кг, свекла — 37,55 руб./кг, морковь — 54,12 руб./кг, огурцы — 98,03 руб./кг, томаты — 108,97 руб./кг. Средняя цена яблок была на уровне 136,76 руб./кг, бананов — 113,7 руб./кг, следует из данных Росстата.



Темп роста цен на говядину на прошедшей неделе снизился с 0,23% до 0,12% на отчетной неделе, ее средняя розничная цена составила 566,42 руб./кг (кроме бескостного мяса). Свинина подорожала на 0,64% после 0,51% неделей ранее, до 352,46 руб./кг (кроме бескостного мяса). Продолжает дешеветь продукция птицеводства: цена курицы уменьшилась на 0,14%, до 219,63 руб./кг, яиц — на 0,26%, до 104,92 руб. за десяток. Также на 0,42%, в среднем до 76,04 руб./кг, подешевел сахар. Подсолнечное масло стало дороже на 0,61%, до 132,67 руб./кг. Год назад говядина стоила в среднем 499,68 руб./кг, свинина — 331,44 руб./кг, курица — 208,8 руб./кг, яйца — 79,33 руб. за десяток. Средняя цена сахара составляла 76,19 руб./кг, подсолнечного масла — 124,7 руб./кг.



В начале недели Банк России в очередном комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» сообщил, что, согласно опросу «инФОМ», в августе медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте возросла до 12,9% с 12,4% месяцем ранее. Наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15%. Индекс потребительских настроений опустился до минимума с начала года и был ниже своего значения годом ранее. «Снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для возвращения инфляции к целевому уровню, — отмечает регулятор. — По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2024 году составит 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».



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