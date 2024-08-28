Садоводы попросят ритейлеров лояльнее оценивать внешний вид яблок

Урожай яблок в этом году может составить 1,8 млн тонн М. Стулов

Садоводы будут просить торговые сети более лояльно подходить к приемке яблок, поскольку погода на Юге страны сказалась на их внешнем виде, пишет поле.рф со ссылкой на председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова. По его словам, из-за аномальной жары яблоки на Северном Кавказе более мелкие, а в Краснодарском крае менее яркие.



Так, при требовании сетей достижения калибра плодов 75 мм, российские садоводы, вероятно, смогут предоставить калибр около 65 мм, оценил Ширинов. «На фоне нехватки собственной продукции на прилавках и при сохранившемся качестве наших яблок (общем товарном виде, вкусе, содержании витаминов), вряд ли это можно считать изъяном», — уверен он.



При этом глава ассоциации допускает, что урожай яблок в этом году может составить 1,8 млн т против 1,7 млн т в 2023-м, то есть ожидаемого снижения сбора из-за погодных условий не произойдет. Неурожай в Центральной России будет компенсирован ростом производства на Юге, поясняет Ширинов. Минсельхоз в начале июня понизил прогноз сбора яблок с плановых 1,8 млн т до 1,5 млн т. Президент Ассоциации садоводов России Игорь ранее говорил «Агроинвестору», что садоводческие предприятия соберут около 1,7 млн т товарных плодов. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова допускает, что урожай товарных яблок в этом году из-за неблагоприятных погодных условий может снизиться примерно на 30-35% относительно 2023-го. При этом почти во всех регионах качество яблок не дотягивает до уровня десертного, обращала внимание она.



Сбор яблок в садах агрохолдинга «Степь» по плану стартовал в начале августа, планируется собрать около 30 тыс. т — примерно на уровне прошлого года, сообщил накануне «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Недужко. Весенние заморозки и высокие температуры в летний период в целом негативно повлияли на качество и калибр плодов в садах на юге страны, подтвердил он. Специалисты агрохолдинга минимизировали влияние погодных условий за счет внедрения новых препаратов, технологий и цифровых решений. Топ-менеджер добавил, что завершить сбор урожая планируется до конца октября, однако конкретные сроки будут зависеть от погодных условий.



Дефицита яблок и увеличения их стоимости не прогнозируется, цены на продукцию вырастут лишь в рамках инфляции, считает Ширинов. Сейчас оптовая цена у производителей варьируется от 30 руб./кг до 80 руб./кг в зависимости от качества плодов. Это достаточно справедливый уровень цен, «хотя далеко не всегда продукция доходит до потребителя по схожей стоимости», уточнил он. По данным Росстата на 19 августа, средняя розничная цена на яблоки составила 162,83 руб./кг против 136,92 руб./кг годом ранее. В начале года яблоки стоили 123,73 руб./кг.



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