Минсельхоз понизил прогноз урожая яблок до 1,5 млн тонн

Самообеспеченность плодами сейчас составляет около 44% М. Стулов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством сообщила, что агроведомство понизило прогноз урожая яблок в этом году на 300 тыс. т, до 1,5 млн т. «В прошлом году мы собрали 1,7 млн т яблок. На этот год мы ставили план себе 1,8 млн т, даже больше, но, к сожалению, это основной вид продукции, который заморозки затронули. Поэтому сейчас прогноз снижаем до 1,5 млн т», — сказала она (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Лут также добавила, что Минсельхоз уже начал прорабатывать вопрос импорта дополнительного объема яблок, чтобы снижение урожая в России не повлияло на цены. По ее словам, сейчас яблоки поставляются из Азербайджана, Белоруссии, Сербии и ввоз из этих стран можно немного увеличить. «В запасе есть Иран и Турция, которые производят большой объем яблок. Здесь мы начали обсуждать с коллегами дополнительные поставки яблок на территорию России, — сказала министр. — <…> Мы посмотрим: может быть, южные регионы все-таки добавят объемы по яблокам в этом сезоне, и будем считать ту дельту, которая необходима нам для обеспечения внутреннего рынка». Самообеспеченность плодами сейчас составляет около 44%, пороговое значение Доктрины продбезопасности — 60%. Этот показатель должен быть достигнут к 2030 году.



Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе совещания сообщил, что из-за майских заморозков в регионе пострадали многолетние плодово-ягодные насаждения на площади 3,1 тыс. га. По его словам, в прошлом году в области был собран рекордный урожай плодов и ягод — свыше 80 тыс. т, регион вошел в топ-5 по объему их производства. В этом году планировалось увеличить сбор, но потери урожая превысят 60%. Ущерб отрасли оценивается в 2 млрд руб.



Гендиректор ИА FruitNews и Ягодного союза Ирина Козий говорит, что объем 300 тыс. т — на столько Минсельхоз понизил оценку урожая — практически равен сбору яблок в прошлом году в наиболее пострадавших от заморозков областях — это южные регионы ЦФО. Однако, продолжает она, сейчас крайне сложно оценивать потери: многое зависит от того, как деревья будут восстанавливаться; какие погодные условия будут наблюдаться в следующие месяцы и как они повлияют на яблони; какая часть плодов, переживших заморозки, опадет в июне; пострадают ли сады от жары и засухи в конце лета и какими окажутся потери от града в южных регионах. По мнению Козий, при благоприятных погодных условиях до конца сезона урожай может оказаться чуть больше 1,5 млн т.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова напоминает, что если три-четыре недели назад речь шла практически о полной гибели урожая яблок только в южных регионах ЦФО (Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Воронежская области), то сейчас есть информация и о сильном снижении сборов в ряде районов Краснодарского края. Ранее, добавляет она, была уверенность в том, что сады в регионе почти не пострадали. В итоге, по расчетам «Технологий Роста», снижение урожая в России может составить не 20%, а более 30%. То есть существует вероятность падения валового сбора ниже 1,5 млн т. В то же время, по информации пресс-службы «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, яблоневые сады в краснодарском предприятии «Выселковское» от заморозков не пострадали. «Ожидаем урожай яблок на уровне прошлого года», — рассказал «Агроинвестору» представитель компании.



Кроме того, обращает внимание Решетникова, снизится сбор не только в товарном секторе, но и в садах населения. «У нас сложится сильный дефицит рынка в этом сезоне, особенно с января по лето 2025 года. Это вынудит покупать яблоки за рубежом, в первую очередь, из Молдавии и Сербия, если у них не будет проблем с урожаем», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее мнению, снижение урожая может привести к росту цен ближе к концу года.



Большая часть России находится в зоне рискованного земледелия, и несмотря на все усилия аграриев, на поздние заморозки, град и другие погодные катаклизмы они повлиять не могут. «С зерновыми и зернобобовыми немного проще. Что касается яблок, а также груш (их у нас почти нет), косточковых (их тоже мало) — они более чувствительны к влиянию климата. Поздние заморозки могут полностью их погубить <...>. Было бы неплохо, чтобы государство в таких ситуациях активнее поддерживало наших аграриев», — уверена Решетникова.



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