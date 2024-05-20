Минсельхоз: динамика цен на сельхозпродукцию и продукты питания ниже уровня инфляции

С учетом сезонных факторов и увеличения производства, отпускные цены на огурцы и томаты снижаются А. Гордеев

Динамика цен на сельхозпродукцию и продукты питания у производителей в России оказалась ниже уровня инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Например, за месяц стоимость сахара у производителей снизилась на 0,3%, а за последнюю неделю — на 0,5%. Цены на основные продукты молочной группы остаются стабильными, при этом цены на пастеризованное и сухое цельное молоко за год выросли на 3,6%, а на сыры — на 2,5%. Одним из факторов, влияющих на цены, является доступность сырого молока, цена которого за последний месяц снизилась на 0,3%.



С учетом сезонных факторов и увеличения производства, отпускные цены на огурцы и томаты снижаются: за неделю огурцы подешевели на 9,3%, томаты — на 0,2%. Что касается овощей «борщевого набора», то репчатый лук сейчас стоит на 19,2% дешевле, чем год назад, картофель — на 10,3%. Ожидается традиционное снижение стоимости основных видов плодоовощной продукции в летне-осенний период. По данным Росстата, в апреле потребительские цены на продукты питания в России выросли на 0,45% по сравнению с мартом. С начала года наблюдается увеличение цен на продукты на 2,71%, в годовом выражении — на 8,87%.



Цены на продовольствие остаются среди факторов, которые могут оказать повышающее воздействие на инфляцию в текущем году, сказала «Агроинвестору» вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. Из-за заморозков и засушливых явлений в России консенсус-прогноз по валовому сбору зерна, который выпустил Центр ценовых индексов 20 мая, скорректирован вниз до 134 млн т (-7,5 млн т), в том числе пшеницы — до 86 млн т (-4,4 млн т). «Тем не менее, эффект от закономерного после двух подряд рекордов снижения урожая, очень опосредовано будет воздействовать на цены в рознице», — считает эксперт.



По ее мнению, гораздо сильнее на показатели инфляции могут повлиять последствия заморозков для плодоовощного сектора производства. «Во многих регионах отмечено негативное влияние на плодовые и овощные культуры. Рост цен на них сезонно воздействует на инфляцию в начале осени, но оценки пока давать рано. Текущий негативный эффект от погоды на продовольственную инфляцию можно оценить в дополнительные 0,5-0,7 п.п. к инфляции текущего года, которую мы ожидаем на уровне 7,5-8% в среднем по году», — отметила Снитко.



Заметного роста цен на продовольствие не ожидается, говорит научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, изменения в будущем урожае российского зерна уже в значительной степени отыграны повышением мировых цен в последний месяц. «Но на внутренний рынок динамика мировых цен передается ограниченно из-за действия плавающей пошлины. Поэтому снижение урожая и затраты на пересев в большей степени ударят по доходам производителей, чем перейдут во внутренние цены», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Иная ситуация может сложиться с плодово-ягодной продукций и наиболее значимым для потребителя ее видом — яблоками, считает Терновский. Он отметил, что внутренний рынок чувствителен к изменению объемов производства, если они снизятся — рост цен возможен. «Сейчас цена на яблоки близка к многолетним средним с учетом общей инфляции, и несколько месяцев она в любом случае будет расти под влиянием сезонного фактора. На фоне снижения будущего урожая осенний откат цен может быть более низким, чем обычно», — думает эксперт.



Росстат на прошлой неделе сообщал, что в апреле в России цены на продукты питания (за исключением алкогольных напитков) выросли на 0,45% по сравнению с мартом. Этот рост оказался более значительным, чем в предыдущем месяце, когда он составил 0,1%. С начала года наблюдается увеличение цен на продукты на 2,71%, в годовом выражении — на 8,87%.



Плодоовощная продукция за апрель подешевела на 0,6%, при этом снижение цен замедлилось по сравнению с предыдущим периодом. С начала года цены на эту продукцию выросли на 7,6%, по сравнению с апрелем прошлого года — на 10,6%. В разрезе отдельных продуктов, в апреле больше всего подорожала свекла — на 21,9%. Цены на морковь повысились на 7,4%, яблоки выросли в цене на 3,3%, картофель — на 2%, капуста — на 1,1%. Огурцы стали дешевле на 13,1%, лук — на 3%, томаты — на 1%.



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