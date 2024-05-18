Овощи «борщевого набора» начнут дешеветь к лету

В конце апреля — начале мая овощи «борщевого набора» всегда дорожают, поскольку у отечественных производителей они заканчиваются Е. Разумный

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 мая на уровне 7,91% после 7,81% 6 мая, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За неделю с 7 по 13 мая на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, в том числе продовольствие подорожало в среднем на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,13%. В том числе цена на огурцы снизились на 5,7%, томаты стали дешевле на 3,2%. Вместе с тем, лук подорожал на 4,4%, морковь — на 4,1%, картофель — на 4%, свекла — на 3,5%, капуста — на 3,3%, следует из данных Росстата.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что текущие цены на овощи «борщевого набора», представленные в торговых сетях, не демонстрируют необыкновенного роста, повышение цен укладывается в рамки сезонного. Она напоминает, что в конце апреля — начале мая овощи «борщевого набора» всегда дорожают, поскольку у отечественных производителей они заканчиваются. «Кроме того, предприятия, которые держат овощи до конца апреля — начала мая, хранят их в хранилищах с регулируемой атмосферой (РГС). Затраты на такое хранение высоки и складываются из стоимости электричества. Поэтому нельзя требовать от производителей, чтобы они держали цены или снизили их по сравнению с январем или февралем», — рассказала она «Агроинвестору». При этом в России не так много хранилищ с РГС, поэтому предложение овощей к концу сезона остается низким. С другой стороны, урожай овощей «борщевого набора» и картофеля в прошлом году был очень хорошим, по крайней мере в Европейской части России, поэтому дефицита этой продукции сейчас нет, добавляет она.



Поскольку сезон ранних овощей из-за похолодания отодвигается, начало сезонного снижения цен прогнозируется в конце мая-июне, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. «Сейчас уменьшается закупочная цена на огурец и томат в пленке — первый оборот 2024 года. Овощи из хранения (большей частью, лук и морковь) уже распроданы. Отчасти это связано с нетипичной осенью 2022 года, когда после длительных дождей на Юге резко наступили морозы, и фермеры не успели подготовить гряды на полях для посева лука для длительного хранения. Отсюда — нехватка такого лука урожая 2023 года в хранилищах в этом году», — знает он.



Заместитель гендиректора компании «Малино» Татьяна Губина отмечает, что с точки зрения ожиданий, текущие цены на овощи не в полной мере устраивают производителей. «Каждый сельхозпроизводитель, который смог сохранить свою продукцию почти до середины мая, рассчитывал на более высокую цену продажи, — уточняет она. — Весь сезон овощи продавались ниже цены себестоимости. Сейчас их стоимость выросла, но недостаточно. Хранение тоже требует затрат, как и дальнейшее развитие предприятий. И в плане полученной прибыли, которую можно вложить в развитие, сезон для нас неблагоприятный».



В среднем по текущему сезону цены производителей на картофель и овощи ниже, чем в предыдущий период, продолжает Губина. «Дело в том, что мы получили рекордный урожай как картофеля, так и овощей и не все предприятия смогли его сохранить из-за отсутствия мощностей для хранения. Поэтому свою продукцию они пытались сбыть по низкой цене на старте сезона», — напоминает она.



Губина добавляет, что для изменения ситуации необходимо наращивать мощности для хранения, а для этого компаниям, которые готовы вкладываться в строительство овоще- и картофелехранилищ, нужна поддержка. При этом цены на картофель и овощи находятся на низких уровнях уже два сезона подряд, и такая ситуация, полагает руководитель, приведет к тому, что площади под этими культурами будут сокращаться. «В этом году, полагаю, они останутся на уровне 2023-го, но дальше возможен искусственный дефицит данной продукции, так как многие игроки прекратят этот бизнес», — допускает она.



Впрочем, дефицит овощей — не единственная причина, по которой цены на них в рознице могут подняться. «У нас растет стоимость логистики в связи с повышением цен на бензин и дизель, подорожанием запчастей для машин, увеличением стоимости самих машин для перевозки продукции», — перечисляет Решетникова. Производители при этом действительно отдают свою продукцию по тем же ценам, как и год назад, подтверждает она.



Импорт овощей «борщевого набора» Решетникова оценивает как небольшой — ввозятся, по ее информации, незначительные объемы свеклы, капусты, моркови. По данным Россельхознадзора, которые приводит Казаков, поставки некоторых овощей в этом году выросли на 10%. Например, капуста ввозится из Узбекистана, лук и чеснок — из Казахстана, томаты, огурцы, перец и кабачок — из ЕАЭС, Турции, Египта и Азербайджана. Тем не менее, ситуация февраля, когда казахстанские фермеры готовы были отдавать прошлогодний урожай бесплатно, только за оплату доставки, сильно повлияла на закупочную стоимость лука и моркови. Цены закупки у фермеров Юга России резко упали, на лук в Волгоградской и Астраханской областях — до 8-9 руб. за 1 кг, говорит Казаков, уточняя, что это дешевле, чем цена в сентябре и октябре с поля. «Таким образом, часть производителей, сделавших ставку на хранение овощей, остались без прибыли перед началом нового сезона», — резюмирует он.



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