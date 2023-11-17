В России кратно выросли продажи экзотических фруктов

Свежие фрукты и овощи — самая объемная категория в затратах россиян на продукты без учета алкоголя Pixabay

В России активно растут продажи экзотических фруктов. Так, в первом полугодии 2023-го объем реализации помело увеличился в три раза, папайи — в 2,5 раза, рамбутана — в 1,5 раза. В то же время спрос на привычные фрукты вроде бананов, арбузов или винограда почти не изменился, пишет «Российская Газета» со ссылкой на исследование аналитической компании NTech.



В нем говорится, что опережающий рост затрат на орехи, фрукты и ягоды — лишнее подтверждение тенденции на востребованность максимально разнообразных и качественных продуктов питания. Согласно исследованию, свежие фрукты и овощи — самая объемная (без учета алкоголя) категория в затратах россиян на продукты. И по итогам 2023 года ее доля вырастет с 13,37% до 14,56%, прогнозируют аналитики.



По данным Росстата за октябрь, рост цен был зафиксирован на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе томаты подорожали на 31,1%, бананы — на 5,8%, апельсины — на 3,6%, виноград — на 2,1%. В то же время цены на картофель снизились на 8,9%, капусту — на 7,7%, морковь — на 6,6%, яблоки — на 6%, лимоны — на 2,4%, свеклу — на 2,3%.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что продажи экзотических фруктов действительно выросли в этом году, но это, во-первых, связано с низкой базой. Во-вторых, люди постепенно начинают менять модель потребления: в России среди импортных фруктов лидерами всегда были бананы, апельсины и мандарины, но за последний год они сильно подорожали — примерно на 40-50%. Рост цены не мог не сказаться на потреблении в физическом объеме. В результате некоторые россияне начали заменять привычные фрукты экзотическими. Также, говорит Решетникова, рост потребления связан с ЗОЖ-трендами.



«Если цены на самые ходовые фрукты — бананы и апельсины — не снизятся (они, на мой взгляд, сейчас очень высокие), то объем потребления уменьшится и будет сокращаться дальше», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Но, продолжает она, в таком случае потребление экзотических фруктов продолжит расти за счет этих групп. Однако все равно объемы продаж бананов, апельсинов и экзотики сравнивать нельзя — у первых они значительно больше.



Кроме того, продолжает эксперт, рост потребления экзотических фруктов, с одной стороны, может говорить о некоем потребительском оптимизме. С другой, в непростых жизненных ситуациях люди по возможности стараются чаще себя баловать. «Это “эффект красной губной помады”: в сложные времена женщины увеличивают ее покупки, чтобы поддержать настроение или социальный статус. Я бы не сказала, что сейчас люди стали спокойнее, более уверенными в себе или их реальные доходы сильно выросли, так как идет рост не всего потребления, а только каких-то определенных групп товаров вместо других», — рассуждает Решетникова.



По ее словам, потребление овощей растет только за счет тепличной группы, в то время как овощей «борщевого набора» и картофеля — в лучшем случае стабильно или объемы немного снижаются (но многое зависит от региона). «Эти овощи в целом в свежем виде не едят, в то время как огурцы, томаты, сладкий перец, салаты принято потреблять в свежем виде», — объясняет Решетникова, добавляя, что это также соответствует тенденциям ЗОЖ.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

