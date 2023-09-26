Урожай плодов и ягод на Кубани превысил 150 тысяч тонн

В 2022 году садоводы Краснодарского края собрали 600 тысяч тонн фруктов и ягод Pixabay

Урожай фруктов и ягод в Краснодарском крае уже превысил 150 тыс. т, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсети. В 2022 году садоводы Кубани собрали 600 тыс. т фруктов и ягод против 430 тыс. т в 2021-м. Этот показатель является рекордным для региона. В этом году на поддержку сельхозпроизводителей было выделено 1,2 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Региональное Министерство сельского хозяйства проводит анализ потребностей отрасли и рассматривает возможность предоставления субсидий производителям, отметил Кондратьев.



В крае продолжается сбор яблок, персиков, слив и нектаринов. Общий объем собранных плодов в регионе составляет около 130 тыс. т семечковых культур и 22,2 тыс. т косточковых. Также было собрано более 1,4 тыс. т ягод. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, за последние шесть лет в регионе заложили более 10 тыс. га садов. Общая площадь садов и ягодников в регионе составляет почти 31 тыс. га. Также за это время с 4,5 до 7,5 млн штук в год увеличилось производство сертифицированных саженцев плодовых культур.



Компания «Интерагро» ранее оценивала, что потенциал рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн т, что на 67% больше, чем объем рынка в 2021 году. Авторы исследования отмечали, что с 2011 года среднегодовые темпы роста сбора плодов и ягод в России составили 5%. В 2022 году валовой сбор достиг 4,3 млн т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В то же время доля импорта сокращается. В 2021 году она составила 48% (6,3 млн т) против 50% в 2020 году.



Согласно июльской оценке Минсельхоза, к 2030 году уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может достичь 50%. В прошлом году этот показатель для яблок составил 80%. По данным ведомства, за последние пять лет производство плодов и ягод в организованном секторе выросло на 44%, за 10 лет — в 2,5 раза. В 2023 году урожай может увеличиться до 1,76 млн т, а к 2030 году в России будут выращивать 2,2 млн т плодово-ягодной продукции.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что фрукты и ягоды могут быть взаимозаменяемы в случае сопоставимых цен. Когда импортные товары дешевле отечественных, потребители чаще выбирают их. Она также отмечала, что степень обеспеченности яблоками в России близка к 100%, но ситуация с грушами, персиками, черешней и вишней отличается. Наиболее благоприятными зонами для промышленного производства плодов и ягод в нашей стране являются Юг, Северный Кавказ и центральная часть России. Кроме организованного сектора, значительные объемы этих культур выращивают в личных подсобных хозяйствах, в первую очередь, в северокавказских республиках.



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