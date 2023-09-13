В Свердловской области открылась ферма для выращивания технической конопли

В этом году техническая конопля в России заняла 12 тысяч гектаров flickr.com / Maja Dumat

В агротехнопарке «Уральский» в Белоярском районе Свердловской области запущена карбоновая ферма площадью 25 га для выращивания технической конопли, сообщил департаменте информационной политики региона. Уральский аграрный университет (УрГАУ) проводит на ферме исследования по сокращению выделения углерода в атмосферу, для этого высаживают техническую коноплю, которая поглощает углерод, а также применяются различные удобрения.



Также на территории агротехнопарка создан экспериментальный сад с различными сортами фруктовых и ягодных культур. Там высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш, а также более 100 сортов ягодных культур. Общая площадь агротехнопарка превышает 3 тыс. га.



В июне 2022 года также было объявлено о запуске проекта по выращиванию технической конопли в Белоярском районе Свердловской области компанией «Рустехкон», писал «Коммерсантъ». Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд руб. за пять лет, окупаемость ожидается через 10 лет. В течение ближайших четырех лет компания собирается создать производство полного цикла, включающее посадку и уборку технической конопли, а также производство из нее более 40 тыс. наименований готовой продукции, таких как продукты питания, ткани и другие.



Отмечалось, что у компании уже есть производственные мощности в Белоярском районе, где сейчас возможно перерабатывать семена технической конопли. В 2022 году с 15 га компания собирала около 13-14 т семян и производила шесть-восемь наименований продукции. Также в зависимости от погодных условий здесь собирали около 5-7 т волокна. За пять лет компания планирует увеличить урожай до более чем 10 тыс. т семян и более 5 тыс. т волокна.



К 2025 году площадь под технической коноплей в России может достигнуть 20 тыс. га, что почти вдвое больше, чем в 2020 году, писал в феврале поле.рф со ссылкой на данные Минсельхоза. Техническая конопля является высокорентабельной культурой, себестоимость тонны товарной семечки может достигать 100 тыс. руб. при урожайности от 5 ц/га до 15 ц/га. Согласно данным весеннего учета Росстата, в этом году техническая конопля в России была посеяна на 12 тыс. га, тогда как в 2022-м она занимала 14,3 тыс. га.



Согласно исследованию «Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России», которое в 2021 году подготовили Высшая школа экономики, «Сколково» и Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС, у России есть все шансы стать одним из ключевых мировых поставщиков проектов по генерации единиц сокращения выбросов углерода.



Один из способов генерации единиц сокращения выбросов — развитие карбонового земледелия. 30 декабря 2021 года в России вступил в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов, который в том числе разрешает оборот углеродных единиц на территории страны и вводит понятие информационной системы их учета.



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