Стоимость ягод в этом году почти не изменилась

Около 85% ягод в России выращивается в подсобных хозяйствах Pixabay

Стоимость ягод в российской рознице в этом году осталась практически на уровне 2022-го, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, в прошлом году ягоды сильно подорожали, но в этом цена стабилизировалась, в первую очередь благодаря росту импорта из сопредельных стран: Азербайджана, Армении, Турции и других. «То есть фруктов и ягод было реально много. Поэтому по нашим расчетам цены [на эту продукцию] остались на прежнем уровне», — подчеркнула Решетникова.



«Стоимость ягод растет, но не так быстро, как себестоимость их производства, — отметила в беседе с «Агроинвестором» директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. — Производители вынуждены работать с меньшей рентабельностью, чтобы предоставить хоть какой-то доступ к продукции своим клиентам».



В частности, себестоимость производства ягод увеличивается из-за проблем с рабочей силой: стоимость труда повышается с 2020 года после введения антипандемийных мер. Сейчас ситуация усугубляется из-за того, что многие трудовые мигранты принимают решение не ехать на работу в России на фоне СВО и изменения курса рубля. «Мы сталкиваемся с тем, что сотрудников мало и они очень дорогие. В течение последних четырех сезонов — с 2020-й по 2023 год — стоимость рабочей силы для хозяйств удвоилась», — комментирует Козий. Она добавляет, что доля ручного труда в себестоимости ягод составляет более половины. Кроме того, волатильность курсов валют, а также сбой и удорожание поставок из-за рубежа средств производства играют немалую роль в росте себестоимости продукции. «При этом большинство хозяйств если и поднимают цены реализации на продукцию, то стараются каким-то образом демпфировать рост себестоимости, беря какую-то часть затрат на себя, потому что у потребителей доходы не растут, а скорее сокращаются», — рассказывает Козий.



Тамара Решетникова говорит, что ситуация с рабочей силы в сегменте производства ягод «однозначно совершенно плохая». Основная часть работников на фермах, где выращивают ягоды в открытом грунте, — трудовые мигранты, стоимость труда которых растет из-за ослабления рубля.



Оценки итогового урожая ягод расходятся. Так, Ирина Козий ожидает, что в этом сезоне российские аграрии соберут меньше смородины и крыжовника: они сильно пострадали из-за заморозков, которые были в начале мая. Кроме того, многие хозяйства, выращивающие садовую землянику и ремонтантную малину получили негативный эффект от обильных дождей в летний период. «В Европе такие дожди называют водяными бомбами: когда обрушивается огромный объем воды, смывая растения и повреждая урожая», — объяснила Козий.



Вместе с тем, отмечает руководитель Ягодного союза, в России появляются новые проекты в секторе: в частности, увеличиваются насаждения голубики, жимолости и малины. Также активно развивается выращивание садовой земляники и малины в тоннелях, используются различные методы интенсификации производства. Это ведет к тому, что уже в этом сезоне, по ее словам, наблюдается очень яркое присутствие российских ягод на полках розничных сетей.



Тамара Решетникова не думает, что урожай ягод в России по итогам этого сезона сократится: сборы будут немного лучше, чем в прошлом. Она оговаривает, что прогнозы касаются товарного производства, однако почти 85% ягод в стране выращиваются в подсобных хозяйствах. «То есть товарное производство пока еще играет очень маленькую роль в структуре рынка. Но в целом в этом году урожай будет вполне достойный, если мы говорим о мягких ягодах, даже несмотря на то, что в отдельных регионах были град и заморозки», — уточняет Решетникова.



Что касается импорта ягод в Россию, то точных данных по нему нет. Сейчас, скорее всего, ввоз сохраняется на прежнем уровне после ощутимого провала, который был с мая по июнь прошлого года. «Потом были найдены новые логистические каналы, и объемы поставок сейчас, скорее всего, вышли примерно на прежний уровень», — считает Ирина Козий.



Спрос на ягоды различается в зависимости от культуры регионов и в целом характеризуется разнонаправленными тенденциями, продолжает она. С одной стороны, потребители стали более внимательно относиться к своему здоровью, что подразумевает потребления большего количества ягод, причем желательно местного производства, собранной максимально спелой. Кроме того, растет популярность разных ягод: кроме традиционной малины и садовой земляники в стране начинают потреблять жимолость и десертную облепиху, на рынке появляются морошка, черноплодная рябина, ирга. С другой стороны, снижение доходов потребителей ведет к тому, что общий объем потребления ягод будет снижаться, особенно в небогатых регионах, рассуждает глава Ягодного союза.



«У нас спрос населения на ягоды всегда хороший, но он сильно зависит от цен, — говорит Тамара Решетникова. — Поскольку ягоды — это сезонный продукт, то в сезон все хотят купить их побольше. Но реально спрос очень сильно зависит от цены предложения. Если цена доступная, то люди покупают много. В этом году, судя по тому, что мы видим, по крайней мере в Московском регионе, потребление ягод выросло, потому что ягод стало очень много, и они стали доступнее. Цены стабилизировались, а не выросли, потому что у нас очень много превосходных ягод из Средней Азии и из Закавказья, которые наполнили рынок».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

