«Агротехника» построит плодово-ягодный комплекс за 1 млрд рублей

Компания рассчитывает производить 1,2 тысячи тонн вишни в год Pixabay

Компания «Агротехника» планирует построить в Новохоперском районе Воронежской области плодово-ягодный агропромышленный комплекс стоимостью 1 млрд руб. Инвестпроект был одобрен губернатором региона Александром Гусевым, сообщила пресс-служба областного правительства. До начала 2026 года инвестор планирует построить хранилище на 1,5 тыс. т, завод по переработке сырья производительностью 2,8 тыс. т в год, питомник с теплицами и лабораторией. После достижения максимальной мощности, компания рассчитывает производить 1 млн штук посадочного материала вишни, 570 тыс. штук посадочного материала ягодных культур и 1,2 тыс. т товарной вишни ежегодно.



Ожидается создание более 100 новых рабочих мест, а налоговые поступления в региональный бюджет превысят 125 млн руб., отмечается в сообщении. Строительство комплекса будет осуществляться в два этапа в рабочем поселке Елань-Коленовский и в поселке Горелые Ольхи. По данным воронежского Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию, плодово-ягодный питомник может быть запущен до середины 2025 года.



Владелец «Агротехники» Иван Пчельников, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что создание собственного генетического банка позволит за два года создать промышленные вишневые сады на площади около 200 га. Он также добавил, что компания предоставит широкий ассортимент сортов вишни и ягодных культур, таких как малина, крыжовник и ежевика. В правительстве региона также сообщили, что в области планируется создание Центра плодово-ягодного туризма, где любой желающий сможет получить опыт в создании своего сада или ягодника и изучить на практике методы и технологии посадки, ухода и размножения растений. Также в рамках проекта могут быть открыты дегустационные площадки и точки продажи различных видов и сортов плодов и ягод.



По данным майского исследования компании «Интерагро», потенциал рынка фруктов и ягод в России оценивается в 14,6 млн т, что на 67% больше, чем объем рынка в 2021 году. Среднегодовые темпы роста сбора плодов и ягод в России с 2011 года составляют 5%. В 2022 году валовой сбор достиг 4,3 млн т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Росту рынка способствуют проекты в сфере производства сырья и его переработки, отмечали аналитики. Они также прогнозировали рост потребления фруктов и ягод, особенно с учетом восстановления реальных располагаемых доходов населения. Также ожидается увеличение переработки фруктов и ягод, в связи с повышением спроса на полуфабрикаты и развитием индустрии общественного питания. Для дальнейшего развития отрасли эксперты рекомендовали ограничить ввоз импортной продукции в период массового сбора и реализации отечественных плодов и ягод, отрегулировать торговую наценку в розничных сетях и ввести меры государственной поддержки строительства фруктохранилищ.



По прогнозу Минсельхоза, к 2030 году уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может достичь 50%. Однако ситуация с самообеспеченностью различными видами фруктов и ягод отличается, обращала внимание гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Например, за последние пять лет степень обеспеченности яблоками приблизилась к 100%, в то время как груши, персики, черешня и вишня продолжают импортироваться.



В отношении ягод, только 3% всего объема сбора приходится на товарный сектор, остальные 97% выращиваются в хозяйствах населения, говорила «Агроинвестору» Решетникова. По ее мнению, в 2022 году объем товарного сектора удержался от резкого падения благодаря росту производства свежих ягод в крестьянско-фермерских хозяйствах. Однако валовой сбор ягод снизился из-за сложностей, связанных с удобрениями и средствами защиты растений. Таким образом, хотя российский рынок фруктов и ягод продолжает расти и развиваться, есть некоторые ограничения и проблемы, которые требуют внимания и решения для достижения полной самообеспеченности.



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