Роскачество: почти половина продукции в магазинах выдается за органическую

Сейчас в России сертифицировано 166 производителей органической продукции из 49 регионов Pixabay

В 2022 году российский рынок органических продуктов составлял 27,6 млрд руб., при этом сертифицированной была продукция только на 16 млрд руб. Это означает, что почти половина продукции, представленной на полках магазинов, мимикрирует под органическую, используя такие термины, как «органик», «эко» или «био», но не имеет подтверждения от аккредитованного органа. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, в 2023 году ситуация значительно улучшилась благодаря принимаемым мерам, включая законодательные.



В пресс-службе Роскачества сказали «Агроинвестору», что крайне важным для борьбы с псевдоорганикой является подписанный президентом Владимиром Путиным закон, делающий понятия «эко», «био» и «зеленый» эквивалентными понятию «органический». Согласно документу, данная маркировка с 1 сентября 2024 года будет наноситься только на сертифицированную органическую продукцию. Сертификация должна быть пройдена в аккредитованном органе.



«Введение эквивалентности терминов, которое приводит к необходимости подтверждения заявленных характеристик продукции, снизит долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Также в результате увеличится число производителей экологически чистой продукции в России», — считает Роскачество. По прогнозам ведомства, число сертифицированных производителей может вырасти в три раза в ближайшие несколько лет.



Сейчас в России сертифицировано 166 производителей органической продукции из 49 регионов, рассказал Протасов «Ведомостям». Сертифицирована почти вся линейка отечественной сельскохозяйственной продукции, появляются новые категории товаров — органические ягоды, мед, дикоросы и многое другое. Лидерами по числу сертифицированной органической продукции являются производители зерновых культур — около 30% всех сертифицированных производителей. Затем идут производители овощной (18,3%) и животноводческой продукции (16%).



Ранее Роскачество провело проверку товаров, на маркировке которых указано, что они органические. В результате были обнаружены образцы, не соответствующие требованиям к органическим продуктам и содержащие пестициды, отметил глава Роскачества. Он уточнил, что псевдоорганика продавалась как в офлайн-магазинах, так и на маркетплейсах. «Любая маркировка без подтверждения — это просто маркетинг, который заставляет потребителя платить за якобы улучшенный товар, который таковым не является», — подчеркнул Протасов.



Для развития органического рынка важно, чтобы между странами происходил обмен и технологиями, и сырьем, и продукцией, считает он. «В России сертифицировано очень большое количество товарных категорий. Но, например, некоторые фрукты в нашей стране либо не выращиваются, либо выращиваются в небольших объемах в силу климатических условий. Поэтому важно развивать многостороннее сотрудничество по направлению эквивалентности нормативного регулирования и сертификации производства», — пояснил он.



В начале октября Роскачество предложило разработать и утвердить перечень документов, необходимых для предоставления в Роспатент при подаче заявок на регистрацию брендов с содержанием терминов «эко», «био» и других. Это необходимо для возможности запроса у заявителя подтверждающих документов, и, в случае их непредоставления, отказа в регистрации бренда. Также Роскачество предлагало включить в перечень документов, обязательных для предоставления заявителем при подаче заявки на регистрацию бренда, документа о подтверждении соответствия продукции требованиям законодательства России «О техническом регулировании» и «Об органической продукции» (сертификат, декларация).



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