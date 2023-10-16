«ЭкоНива» начала биржевые торги молочными продуктами

Основной объем продаж пришелся на сырое молоко «ЭкоНива»

Крупнейший молочный холдинг России — ГК «ЭкоНива» - объявил о начале биржевых торгов сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом, сообщила пресс-служба компании. Организатором торгов выступает «ЭкоНива-Семена», одна из торговых компаний группы. Торги будут проводиться онлайн на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу «Московская биржа».



Первые товарные аукционы состоялись 16 октября. Базисом поставки сырого молока выбраны фермы ГК «ЭкоНива» в Воронежской области. Минимальный объем закупки составляет 720 т, которые должны быть отгружены равномерными партиями по 24 т в день в течение 30 дней. Также сегодня прошел товарный аукцион по продаже сухого обезжиренного молока и сливочного масла жирностью 82,5%. Базисом поставки выступает площадка партнера группы в Тульской области. Минимальный объем закупки для сухого молока и сливочного масла составляет 20 т. К участию в торгах приглашены контрагенты ГК «ЭкоНива», зарегистрированные на площадке НТБ. Согласно данным на сайте НТБ, «ЭкоНива» продала на бирже 720 т сырого молока на 28,5 млн руб. и 20 т сливочного масла на 60 млн руб. Аукцион по продаже 20 т сухого обезжиренного молока не состоялся, стартовая цена составляла 180 тыс. руб./т.



«Мы очень довольны итогами первого дня биржевых товарных аукционов, особенно в категории сырого молока, которая является основной для компании. Мы намерены активно продолжать работу с данным инструментом», — сказал «Агроинвестору» представитель «ЭкоНивы».



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, слова которого приводит пресс-служба агрохолдинга, отметил, что запуск регулярных торгов на товарных аукционах является важным шагом к формированию простого и прозрачного ценового индикатора на рынке сырого молока и продуктов его переработки. Он считает, что это поможет сделать рынок более предсказуемым и стабильным, что будет полезно производителям, переработчикам и потребителям. Директор НТБ Никита Захаров уверен, что расширение перечня торгуемых активов является важным фактором развития российского биржевого рынка. Он выразил уверенность, что биржевая торговля со временем станет неотъемлемой частью российского товарного рынка и эффективным каналом взаимодействия его участников.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что ситуация, сложившаяся на рынке сырого молока, крайне непростая. «Первый шаг, который сделала компания «ЭкоНива», — это попытка повысить уровень прозрачности на рынке. Мировая практика показывает, что торги по СОМ, СЦМ, сливочному маслу, определенному виду сыра, лактозе и казеину — уже устоявшаяся норма. Политико-экономическая ситуация, а также санкционное давление способствуют развитию такого плана площадок», — считает она. По ее мнению, на биржу могли бы выйти и другие крупные компании-производители сырого молока, например, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «АгроПромкомплектация», агрохолдинг «Степь».



В конце сентября Национальная товарная биржа сообщала, что завершает подготовку к торгам молочными продуктами ГК «ЭкоНива». К тому моменту были определены основные условия продажи продукции, включая базисы поставок, утверждены и зарегистрированы в Банке России правила проведения торгов. Отмечалось, что участвовать в торгах смогут контрагенты холдинга, зарегистрированные на площадке НТБ и допущенные к аукционам. Дата первого аукциона была запланирована на 2 октября, однако компания сообщила, что переносит начало биржевых торгов молочной продукцией на 16 октября.



«ЭкоНива» основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Средняя численность поголовья в 2022 году превысила 222,8 тыс. голов КРС, из которых половина — фуражные коровы. В прошлом году на предприятиях компании было произведено около 1,2 млн т сырого молока. С 2013 года «ЭкоНива» также развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, на которых выпускается широкая линейка молочных продуктов под одноименным брендом. Кроме того, предприятия ГК «ЭкоНива» занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.



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