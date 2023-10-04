Регистрация торговых марок с приставками «эко» и «био» может стать сложнее

Ужесточение требований нужно для сокращения в магазинах числа продуктов, не имеющих отношения к органическим М. Стулов

Роскачество предлагает разработать и утвердить перечень документов, необходимых для предоставления в Роспатент при подаче заявок на регистрацию брендов с содержанием терминов «эко», «био» и других. Об этом говорится в докладе заместителя руководителя Роскачества Ольги Шанаевой, с которым ознакомился «Агроинвестор». Там поясняется, что это необходимо для возможности запроса у заявителя подтверждающих документов, и, в случае их непредоставления, отказа в регистрации бренда.



Также Роскачество предлагает включить в перечень документов, обязательных для предоставления заявителем при подаче заявки на регистрацию бренда, документа о подтверждении соответствия продукции требованиям законодательства России «О техническом регулировании» и «Об органической продукции» (сертификат, декларация), говорится в докладе.



В связи с вступлением в силу закона «Об органической продукции» Роскачество обеспокоено использованием производителями в маркировке, описании товаров/продукции, в том числе парфюмерно-косметической, терминов «Органик», «Био» и «Эко», наличие которых вводит потребителей в заблуждение, позиционируя такую продукцию как экологически чистую, органическую, отметила Шанаева.



По оценке Роскачества, в 2022 году российский рынок органических продуктов в денежном выражении составлял 27,6 млрд руб., из них 16 млрд руб. — сертифицированная продукция, 11 млрд руб. — продукция без сертификата. Таким образом, на полках магазинов почти половина продукции «мимикрирует» под органику, то есть называется органической на русском или английском языке, либо имеет приставку «эко» и «био», при этом не имеет подтверждающего сертификата, пояснила Шанаева. По ее словам, это является обманом потребителя и введением его в заблуждение относительно потребительских свойств продукции. По статистике, около 40% продаж органических продуктов в России в денежном выражении приходится на товары, которые не имели подтверждения своего статуса улучшенного качества.



Роскачество в еженедельном режиме отслеживает онлайн и офлайн ритейл на предмет реализации псевоорганической продукции и при выявлении нарушений информирует производителей/импортеров и сети о необходимости принятия мер по недопущению продажи продукции с нарушениями. Соответствующие разъяснения были даны ранее Минпромторгом. За два года коммуникации с Роскачеством маркетплейсами было выявлено и скрыто более 100 карточек «лжеорганической» продукции, рассказала эксперт в своем докладе. При непредоставлении по запросу действующего сертификата продукция снимается с реализации, торговые сети блокируют/приостанавливают заказы такой продукции к поставкам.



Органическая продукция в России защищена специальным законом, в соответствии с которым производители имеют право размещать на своих продуктах надписи «органический» только в случае, если у них есть сертификат о соответствии, документ, подтверждающий, что при производстве продукта были соблюдены национальные и международные стандарты по производству органической продукции. Сертификат выдается после проверки специальными органами, аккредитованными Росаккредитацией. Компания, у которой нет такого сертификата, и которая не входит в Единый государственный реестр органической продукции Минсельхоза, не может продавать свою продукцию как органическую. Для маркировки органики используется знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом.



В нашей стране на законодательном уровне признается только органическая продукция. Остальные «экологичные» термины пока на государственном уровне не урегулированы, и, соответственно, производители могут маркировать свою продукцию любыми «экологичными» терминами, и за это они ответственности не несут, пояснили «Агроинвестору» в пресс-службе Роскачества. Вместе с тем, президент Владимир Путин ранее подписал закон о приравнивании терминов «эко», «био», «зеленый» к органике, который вступит в силу с 1 сентября 2024. То есть присвоение этих терминов будет возможно только после прохождения процедуры сертификации в аккредитованном органе. Цель изменений — не допустить введения потребителей в заблуждение при реализации продуктов, не имеющих отношения к органическим, отметили в Роскачестве.



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