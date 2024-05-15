Урожай ранних овощей задержится из-за заморозков

Речи о значительном ухудшении валового сбора овощей пока не идет Pixabay

Первый урожай овощей открытого грунта в этом году будет позже обычного, поскольку в ряде регионов посадки пострадали от заморозков начала мая, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. «Ранний арбуз, огурец в открытом грунте, ранний перец без укрытия в ряде хозяйств подверглись воздействию низких температур и приостановились в развитии. В этой ситуации выиграют производители, например, привитого арбуза, который показывает хорошую устойчивость к пониженным температурам, — отметил он. — Сроки высадки (рассады) в некоторых компаниях немного отодвигаются из-за холодов, но пока это не критичные сроки — речь идет о плюс-минус 5-10 днях».



В Центре России и Поволжье, где всегда много посадок овощей «борщевого набора» в первой половине мая сажать овощи и картофель было нельзя из-за холодов и высокой вероятности возвратных заморозков, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее оценке, сроки посадок сдвинутся на неделю — десять дней. Но это вовсе не значит, что стоит ожидать значительного ухудшения валового сбора, подчеркивает она.



«То, что овощи позже вырастут — это бесспорно, часть ранних овощей, скорее всего, созреет позже», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Однако, обращает внимание она, ранние овощи в основном идут с Юга России, а там, наоборот, весна пришла раньше обычного, и похолодания не было. «В Краснодарском крае и Крыму, например, уже созрела и с начала апреля поставляется на продажу первая клубника», — обращает внимание эксперт. Поэтому пока нет оснований ожидать разбалансировки рынка и дефицита овощей — в целом, скорее всего, мы себя полностью обеспечим, оценивает она.



Холодная погода стоит не только в Средней полосе, но и регионах, где уже высажен ранний картофель, обращает внимание заместитель гендиректора компании «Малино» Татьяна Губина. «Мы смотрим, как погода отразится на состоянии посадок», — делится, она, отмечая, что во второй половине месяца будет понятно, как посадки пережили холода. В «Малино» из-за погоды ранние посадки сдвинулись на неделю-две. «Однако это для нас пока не критично. Мы полагаем, что сохраним площади посадки овощей и картофеля на том же уровне, что и в прошлом сезоне», — добавляет Губина.



Объем производства овощей закрытого и открытого грунта в России к 2030 году позволит обеспечить внутренние потребности и выйти на полную самообеспеченность, сказала 14 мая в ходе выступления в Госдуме на тот момент кандидат на должность министра сельского хозяйства Оксана Лут. По итогам прошлого года уровень самообеспеченности овощами составил 89,4% при нормативе Доктрины продовольственной безопасности в 90%, картофелем — 97% (в Доктрине — 95%). «Конечно, каждый год бывают определенные перекосы — все это связано с погодными условиями. Тем не менее, мы считаем, что промышленный сектор в овощеводстве и картофелеводстве у нас находится на достаточно высоком уровне, и нашим производителям удается собирать необходимый урожай для обеспечения внутренних потребностей», — подчеркнула Лут.



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