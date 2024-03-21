За неделю огурцы в России подешевели на 8%

В целом цены на фрукты и овощи снизилось на 1,3% Pixabay

Согласно данным Росстата, с 12 по 18 марта 2024 года цены на огурцы снизились на 8%, а с начала месяца — на 15,32%. Общее снижение цен на фрукты и овощи составило 1,3%. В том числе цены на бананы уменьшились на 0,4%, свекла подорожала на 1,6%, томаты — на 1%, морковь — на 0,9%, капуста и лук — на 0,8%, яблоки — на 0,3%, картофель — на 0,1%. При этом куриные яйца дешевеют четвертую неделю подряд: с 12 по 18 марта цены на них снизились на 0,7%, с начала года — на 4,15%. Мясо кур также подешевело на 0,17% за неделю и на 3,93% с начала года.



Согласно обзору Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, годовая инфляция в России с 12 по 18 марта снизилась до 7,58% с 7,6% неделей ранее. Отмечается, что за неделю с 12 по 18 марта цены на потребительском рынке увеличились на 0,06%, что привело к снижению годовых темпов роста цен. Министерство сообщило, что в сегменте продовольственных товаров цены уменьшились на 0,12%, в том числе продукты питания подешевели на 0,01%.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сказала «Агроинвестору», что с начала марта текущие темпы инфляции резко замедлились — за 18 дней марта инфляция составила всего 0,11%. В продовольственном сегменте это связано в основном со снижением цен на плодоовощную продукцию (один из наиболее волатильных компонент) и наиболее сильно подорожавшие в прошлом году продукты питания (яйца, куриное мясо, свинину). В непродовольственном сегменте низкие темпы роста цен обусловлены продолжающимся снижением цен на электро- и бытовые приборы.



В целом дезинфляция в непродовольственных товарах может быть связана с исчерпанием эффекта переноса ослабления курса рубля в прошлом году в цены (о чем в феврале говорил ЦБ) и с замедлением роста потребительского кредитования, считает эксперт. «Однако в последние месяцы экстраполяция недельных данных Росстата на полный месяц дает существенно заниженную оценку. Это связано с тем, что в потребительскую корзину за полный месяц входит гораздо более широкий набор товаров и, главное, услуг, чем в набор недельных данных. А наиболее сильно инфляционное давление сейчас проявляется именно в услугах», — рассуждает аналитик.



По оценкам «Финам», инфляция по итогам марта может составить чуть более 0,4% месяц к месяцу, а в годовом выражении 7,7%. В ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении увеличится за счет эффекта низкой базы весны прошлого года, достигнет пика во втором квартале (немного ниже 8% год к году), начнет заметно снижаться с августа, а к концу года составит 5-5,5%.



Представитель аналитического отдела АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) сказал «Агроинвестору», что текущие темпы роста цен в годовом исчислении замедлились с осенних показателей (11,5%) до 6%, что все равно выше целевого значения в 4-4,5%. В то же время, динамика годовой инфляции не спешит резко падать из-за эффекта базы и сейчас находится на уровне 7,58% (- 0,06%). Он напомнил, что по итогам февраля темпы инфляции ускорились до 7,7% (+0,3%). На этом фоне несколько повысился консенсус-прогноз аналитиков рынка на конец 2024 года — с 4,9% до 5,2%. Также ожидается, что пик инфляции в годовом выражении на фоне низкой базы 2023 года будет достигнут во втором квартале 2024 года (вероятно, на отметке около 8%), после чего пойдет на убыль в третьем квартале, рассуждает аналитик.



Среди факторов, которые продолжают влиять на инфляцию, он назвал высокий потребительский спрос, поддерживаемый ростом зарплат, и повышенные издержки предприятий: высокие ставки продолжают давить на рынок кредитования, и производители компенсируют затраты повышением стоимости продукции. Аналитик полагает, что по мере охлаждения рынка потребительского кредитования снизится рост цен в сегменте непродовольственной продукции. «Что касается инфляционных ожиданий населения, то в марте они несколько снизились с февральских значений, но еще остаются двузначными. На этом фоне ожидаем, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не будет спешить со снижением ключевой ставки. Ожидаем первое понижение ближе ко второй половине года, вероятно, уже по итогам июньского заседания Банка России», — заключил эксперт.



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