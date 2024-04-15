Производство тепличных овощей выросло на 4%

В прошлом году было собрано почти 1,7 млн тонн тепличных овощей Pixabay

Производство тепличных овощей к 10 апреля достигло 415,8 тыс. т, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В том числе, по данным ведомства, урожай томатов увеличился на 3% до 157,9 тыс. т, огурцов — на 4% до 246,7 тыс. т. Регионами-лидерами по производству тепличных овощей стали Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Тюменская, Белгородская, Тамбовская, Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский край. Министерство отметило, что развитию тепличного овощеводства способствует комплекс мер господдержки. В некоторых регионах также действуют меры поддержки в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства».



Текущее увеличение производства тепличных овощей может быть просто статистической погрешностью, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Промежуточные итоги всегда оцениваются только по данным сельхозорганизаций, в основном крупных. Какие данные будут в итоге, станет известно в конце года. В прошлом году тоже почти весь год промежуточно сообщали, что был рост производства, а в итоге получилось, что огурцов собрали меньше», — рассказала она «Агроинвестору». Кроме того, в первом квартале 2023 года отмечалось падение сбора тепличных овощей, напомнила Решетникова. Причиной стала низкая естественная освещенность в ряде регионов России. Поэтому, по словам эксперта, в лучшем случае показатель близок к уровню 2022 года.



По словам Решетниковой, цены на тепличные овощи продолжают расти. Сейчас они заметно выше, чем в аналогичный период 2023 и 2022 годов, особенно серьезный рост цен наблюдается на томаты — 15-20%. При этом она отметила, что причины роста стоимости вполне понятны — расходы промышленных теплиц, которые зимой являются единственными производителями овощей, не только не стабилизируются, но и продолжают повышаться. Несмотря на это, спрос на овощи в крупных городах остается стабильным, уточняет Решетникова.



В 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22,8%, после отрицательного показателя (-0,2%) в 2022 году, говорил в январе директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. По его словам, в 2023 году был получен хороший урожай тепличных овощей — почти 1,7 млн т. Согласно оценке Росстата, общий валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 7,2 млн т.



По оценке президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова, урожай овощей в теплицах в России в 2023 году вырос на 5% по сравнению с показателем 2022 года и достиг 1,68 млн т. В конце февраля он говорил ТАСС, что России удалось выйти на самообеспечение по огурцам. «Лет шесть-семь назад у нас была 48% обеспеченность по огурцу и 30% по томату. Сейчас полностью обеспечиваем себя огурцами и на 63% томатами», — сравнивал он. По словам Ситникова, ранее огурцы завозились из Ирана и Испании. Томаты привозились из европейских стран, Турции, Египта и Иордании.



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