Производство тепличных овощей с начала года выросло на 2,3%

Себестоимость производства тепличных овощей продолжает повышаться А. Гордеев

По данным Минсельхоза, с начала текущего года до середины марта тепличные хозяйства России вырастили 258,7 тыс. т овощей и зеленых культур в защищенном грунте, что на 2,3% превышает урожай за аналогичный период прошлого года (252,7 тыс. т). Лидерами по объему урожая стали Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Тамбовская, Тюменская, Белгородская области, Ставропольский и Краснодарский край, а также Мордовия.



Развитию отрасли тепличного овощеводства способствует комплекс мер государственной поддержки, отметили в Минсельхозе. Некоторые регионы также оказывают дополнительную помощь тепличным предприятиям в рамках федерального проекта по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова в разговоре с «Агроинвестором» отметила, что показатели валового сбора тепличных овощей вполне ожидаемы. «Сейчас прирост валового сбора не будет идти такими темпами, как пять лет назад, так как новых проектов, которые с нуля начинают работать, уже гораздо меньше. Увеличение сбора идет за счет расширения уже действующих теплиц и начала работы некоторых теплиц в составе холдингов», — прокомментировала эксперт.



По ее словам, текущий рост цен на тепличные овощи — это естественный процесс, поскольку продолжается удорожание основных ресурсов, которые используются в промышленных теплицах. «Увеличиваются цены на энергоносители, семена, удобрения, средства защиты растений и стоимость труда. В условиях усиления дефицита кадров в АПК привлекать персонал очень непросто, поэтому используется стимулирование повышением заработной платы. Все это не может не сказаться на себестоимости продукции, несмотря рост внутреннего насыщения рынка отечественной продукцией», — объяснила Решетникова.



В начале марта сообщалось, что в скором времени комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию вместе с Минсельхозом обсудят возможные меры по стимулированию увеличения производства овощей в тепличных комплексах. Об этом заявлял председатель комитета Александр Двойных в интервью «Парламентской газете». По мнению Двойных, России необходимо развивать новые тепличные комплексы, особенно в северных регионах.



Основной формой поддержки, выделенной представителями отрасли, является возмещение основных затрат на строительство комплексов. «Вторая программа, которая могла бы помочь инвесторам, связана с продажей отечественного газа. Некоторые компании производят специальные установки для преобразования газа в электроэнергию. Для тепличных комплексов стоимость электроэнергии является одним из основных расходов. Мы можем стимулировать газовые предприятия, заинтересованные в увеличении производства, присоединиться к этой работе», — говорил Двойных. По словам директора Плодоовощного союза Андрея Казакова, энергоресурсы являются одной из ключевых статей расходов при производстве овощной продукции в закрытом грунте, их доля может достигать 50%.



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