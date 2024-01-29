Совет ЕЭК одобрил беспошлинный ввоз в Россию 100 тысяч тонн томатов

Речь может идти о ввозе из Турции, Китая, Египта и Ирана Freepik.com

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение до конца мая освободить от уплаты таможенной пошлины среднеплодные и крупноплодные томаты, ввозимые в Россию и Белоруссию. Квота составит 100 тыс. т и 6 тыс. т соответственно, говорится в сообщении ЕЭК. Льготная ставка не будет распространяться на томаты ребристой, продолговатой и вишневидной формы.



Министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев отметил, что сейчас наблюдается рост спроса на томаты, а также тенденция к частичному переориентированию сельхозпроизводителей с выращивания одних видов томатов на другие. «В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки», — добавил министр. По словам Слепнева, речь может идти о ввозе из Турции, Китая, Египта и Ирана: томаты из этих стран по цене могут быть сопоставимы с отечественными.



В декабре 2023 года Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024-го 130 тыс. т томатов для исключения риска возникновения их нехватки на внутреннем рынке. Минсельхоз рассчитывал, что эта мера «будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам». Сейчас пошлины на томаты составляют 10-15% в зависимости от их вида.



Отмена таможенных пошлин на томаты приведет к незначительному снижению оптовых цен и, возможно, к увеличению объемов импортной продукции, оценил Плодоовощной союз. По его мнению, эта мера должна быть временной и направлена на стабилизацию цен весной, когда возникает дефицит отечественных томатов. По данным объединения, доля импортных томатов на отечественном рынке достигает примерно 35%, но зимой и весной она может увеличиваться до 45-50% из-за сезонных колебаний.



Союз также отмечал аномальные ценовые колебания на рынке томатов в осенне-зимний период 2023/24 по сравнению с 2022 годом, что связано с высокой долей импорта и значительным повышением курса доллара с осени 2022 по осень 2023-го. По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 января средние розничные цены на томаты снизились примерно на 0,4%, по сравнению с концом декабря 2023 года они выросли на 11,5%.



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