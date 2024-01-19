Отраслевой союз ожидает небольшого снижения оптовых цен на томаты из-за обнуления ввозной пошлины

Минсельхоз предложил ввезти без пошлины 130 тысяч тонн томатов Е. Разумный

Отмена таможенных пошлин на томаты приведет к незначительному снижению оптовых цен и, возможно, к увеличению объемов импортной продукции. По мнению Плодоовощного союза, которое приводит поле.рф, эта мера должна быть временной и направлена на стабилизацию цен весной, когда возникает дефицит отечественных томатов.



Ранее сообщалось, что Минсельхоз предлагает установить тарифную льготу на первую половину 2024 года, освободив от уплаты ввозной таможенной пошлины свежие и охлажденные томаты, за исключением определенных видов. Без пошлины можно будет ввезти 130 тыс. т. Сейчас ставка составляет от 10% таможенной стоимости зимой до 15% летом. По данным Плодоовощного союза, доля импортных томатов на отечественном рынке достигает около 35%, но зимой и весной она может увеличиваться до 45-50% из-за сезонных колебаний.



«Идея временной отмены таможенных пошлин обсуждалась с представителями сельскохозяйственного сообщества в Минсельхозе России. Плодоовощной союз отметил, что рынок томатов в осенне-зимний период 2023/24 года имеет аномальные ценовые колебания по сравнению с 2022 годом, что связано в первую очередь с высокой долей импорта томатов и значительным увеличением курса доллара с осени 2022 по осень 2023-го», — подчеркнули в союзе.



Согласно данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в 2023 году выросли на 24,19%, в том числе в декабре — на 6,08%. С 1 по 9 января 2024 года стоимость томатов продолжала расти и увеличилась на 9,76%. За неделю с 10 по 15 января они подорожали еще на 2%. Представители отраслевого союза отмечают, что при сравнении цен с 2021 годом их рост соответствует уровню инфляции за прошедшие два года. Осенний дисбаланс между различными видами производимых томатов также повлиял на ситуацию, что привело к дефициту дешевого круглого томата и отразилось на конъюнктуре рынка.



«Для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем в настоящее время Минсельхозом России совместно с Плодоовощным союзом проводится работа по координации взаимодействия производителей и сетевого ритейла», — сообщили в союзе. Производители томатов считают, что начиная с января цены постепенно стабилизируются и будут стремиться к средним ежегодным показателям с учетом инфляции. В союзе также отметили, что увеличение стоимости томатов традиционно продолжается до апреля, после чего на российский рынок начинает поступать продукция из сезонных парников. По оценкам объединения, объем производства томатов в России к концу 2023 года увеличится на 2,2%, достигнув 720 тыс. т.



Коммерческий директор ГК «Интерагро» Роман Нуриев сказал «Агроинвестору», что пошлины могут помочь снизит цены, но в долгосрочной перспективе, то есть резкого снижения не будет. Как правило, продавцы относительно быстро повышают цены и медленно их снижают, поэтому, даже несмотря на принятые меры. «Мы, с одной стороны, помогаем рынку, давая возможность заходить на него импортной продукции довольно хорошего качества, ведь продукция невысокого качества уже не выдержит конкуренции. С другой стороны, мы сами препятствуем развитию своих предприятий и выпуску более качественной продукции ими, поскольку создаем такую конкуренцию с внешним рынком», — рассуждает Нуриев.



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