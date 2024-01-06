Огурцы и томаты в 2023 году дорожали быстрыми темпами

Несмотря на увеличение цен, потребители готовы платить за качественную фреш-продукцию А. Гордеев

По данным Росстата, за период с 19 по 25 декабря 2023 года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 3%, при это стоимость огурцов выросла на 8,8%, томатов — на 4%. По сравнению с декабрем 2022-го средняя розничная цена огурцов увеличилась на 15%, томатов — на 52%. По этому показателю последние уступили только яйцам, которые за год стали дороже на 59%. Значительный рост потребительских цен и цен реализации — одна из тенденций тепличного сектора в 2023 году, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



«Огурцы и томаты в 2023 году, по нашим оценкам, дорожали очень быстрыми темпами — как никогда. Это обусловлено, во-первых, значительным повышением затрат производителей в конце 2022 года — увеличилась стоимость логистики, удобрений, СЗР, семян. Негативно на издержках производителей сказались колебания курса валюты, рост стоимости электроэнергии, рабочей силы вкупе с ее дефицитом», — пояснила эксперт. В то же время она обратила внимание, что хотя цены на томаты и огурцы существенно выросли, объем потребления не только в денежном, но и физическом выражении не сократился, а в зимние месяцы даже увеличивался. «Этот тренд подчеркивает, что, несмотря на повышение цен, потребители готовы платить за качественную фреш-продукцию», — считает она.



Еще один фактор, который влияет и будет влиять на тепличную отрасль — это принятые в 2023 году поправки в закон «О семеноводстве», где сформулированы правила локализации производства семян для иностранных компаний, обозначена стратегия развитии семеноводческих и селекционных предприятий в России. «Несмотря на то, что у нас развивается селекция семян для защищенного грунта, объемы производства посадочного материала для промышленных теплиц современного типа, в первую очередь со светокультурой, пока еще недостаточны, — оценивает Решетникова. — У нас даже не хватает мощностей для размножения гибридов из уже существующих родительских форм на территории России, тем более недостаточно достойных отечественных гибридов, которые бы удовлетворяли все требования промышленных теплиц — по урожайности, потребительским свойствам, устойчивости к болезням». От качества семян зависят финансовые результаты производителей овощей закрытого грунта, их возможности возвращать и обслуживать свои инвестиционные кредиты, добавляет она.



Каким будет результат действия нового закона — сейчас сложно говорить, но то, что будет пертурбация отрасли — это однозначно, продолжает Решетникова. По ее словам, в России сейчас только одна компания производит семена для промышленных теплиц со светокультурой — «Гавриш». Несмотря на то, что она расширяется, объемов производства и разнообразия ассортимента у нее недостаточно для обеспечения российских промышленных предприятий закрытого грунта семенами, оценивает эксперт. «По нашим данным, теплицы, которые работают с досвечиванием, в сегменте томатов на 95% зависят от импорта семян, в сегменте огурца — на 85%», — уточняет Решетникова. Для теплиц, работающих без светокультуры, ситуация с семенами обстоит намного лучше: в России несколько компаний занимаются и селекцией, и размножением семян для таких предприятий.



При этом часть работающих на российском рынке селекционных компаний и поставщиков семян уже заявила, что у них есть локализованные площадки в нашей стране, они готовы их развивать. «Как бы то ни было, принятие правил локализации семян — тревожный знак для тепличной отрасли», — добавляет Решетникова.



Еще один тренд 2023 года в тепличной отрасли, на который обращает внимание Решетникова, — заметное усиление консолидации рынка и увеличение долей крупнейших игроков. «Эко-культура» и группа «Рост» за прошедший год существенно прибавили в своих активах, причем как за счет собственного строительства, так и за счет покупок и сделок M&A. «Тенденция консолидации однозначно будет продолжаться в 2024 году», — прогнозирует Решетникова.



По ее мнению, с одной стороны, в этом есть плюсы, но и много минусов. Плюсы в том, что чем крупнее структуры, тем должны быть меньше их расходы, что может сдерживать себестоимость и отпускные цены. «Кроме того, эти холдинги имеют прекрасные сбытовые службы, сильные маркетинговые отделы, их продукция прекрасно узнаваема во всех регионах, а не только там, где стоят их теплицы», — комментирует глава «Технологий Роста». С другой стороны, монополизация рынка может снизить уровень конкуренции, а это в свою очередь — уменьшить для потребителей доступность продукции. «Естественно, крупные компании будут делать так, чтобы внутри их холдинга никакой конкуренции не было, поэтому здесь большое поле для нерыночного повышения цен», — обращает внимание она.



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