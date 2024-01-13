Минсельхоз на полгода обнулит ввозную пошлину на томаты

Средняя розничная цена томатов составляет около 400 руб./кг Pixabay

Минсельхоз планирует обнулить ввозную пошлину на томаты, она будет действовать в течение первого полугодия 2024 года, пишут «Известия». Квота на импорт по нулевой ставке составит 130 тыс. т. При этом льгота не будет распространяться на томаты ребристой, продолговатой и вишневидной формы, а также на среднеплодные и крупноплодные. Такой подход «будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам», считает агроведомство. Сейчас пошлины на томаты составляют 10-15% в зависимости от их вида.



В декабре Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тыс. т томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения нехватки этой продукции на внутреннем рынке, писал «Интерфакс».



Источник в одной из торговых сетей сказал «Известиям», что сейчас средняя розничная цена томатов составляет около 400 руб./кг, при этом в магазинах почти нет продукции нижнего ценового сегмента — по 80-90 руб./кг. По данным оперативного мониторинга Минсельхоза на 10 января, производители продавали огурцы в среднем по 133,5 руб./кг, что на 14,1% выше прошлогоднего уровня, томаты — по 127,4 руб./кг, на 11,3% дороже.



По данным Росстата, за период с 1 по 9 января томаты в рознице подорожали в среднем на 9,76%, с 19 по 25 декабря 2023 года цены выросли на 4,01%. По сравнению с концом декабря 2022 года стоимость томатов увеличилась почти на 52%, по этому показателю они стали вторыми после яиц, которые стали дороже на 59%.



«Огурцы и томаты в 2023 году, по нашим оценкам, дорожали очень быстрыми темпами — как никогда. Это обусловлено, во-первых, значительным повышением затрат производителей в конце 2022 года — увеличилась стоимость логистики, удобрений, СЗР, семян, — ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Во-вторых, негативно на издержках производителей сказались колебания курса валюты, рост стоимости электроэнергии, рабочей силы вкупе с ее дефицитом».



По оценке Плодоовощного союза, урожай огурцов в 2023 году остался на уровне 2022-го, томатов — увеличился на 2,2%. Доля импортных огурцов на рынке составляет около 5%, томатов — 35%. Объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене, текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям, отметил Минсельхоз. Повышение стоимости томатов и огурцов связано с переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, чем овощей открытого грунта, а также с увеличением импорта. Агроведомство ожидает, что весной цены традиционно пойдут вниз. Вместе с тем, по информации «Известий», министерство запросило у ритейлеров информацию об их потребностях в томатах.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал изданию, что избытка предложения со стороны поставщиков огурцов и томатов нет, однако говорить о возможном дефиците также не приходится — поставки сбалансированы. Он добавил, что сейчас огурцы и томаты «первой цены» крупнейшие торговые сети продают значительно ниже закупочной стоимости.



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