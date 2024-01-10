В Анадыре построят тепличный комплекс за 1,1 млрд рублей

Сложности при строительстве теплиц на Крайнем Севере связаны с доставкой оборудования, конструкций, а также сбытом продукции Pixabay

В Анадыре (Чукотский автономный округ) построят тепличный комплекс со светокультурой для круглогодичного выращивания овощей. Финансировать проект предполагается из консолидированного бюджета региона. Средства будут выделяться частями в 2024 году — 832,6 млн руб., в 2025-м — 299,6 млн руб. Кроме того, более 81,6 млн руб. (80 млн руб. — из федерального бюджета, остальное — из регионального) будет направлено на модернизацию уже действующих в Анадырской агломерации теплиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подписанный долгосрочный план комплексного социально-экономического развития области на период до 2030 года.



Кроме того, Vostok.Today сообщает, что в Амурской области завершилось строительство второй очереди тепличного комплекса «Тепличный». С вводом объекта в эксплуатацию регион сможет полностью обеспечивать себя овощами защищенного грунта. Мощность второй очереди составляет 2,5 тыс. т овощей год, первой — 4,3 тыс. т. Таким образом, с завершением строительства комбинат сможет поставлять потребителям 6,8 тыс. т томатов, огурцов, а также салатных и зеленных культур.



Исходя из инвестиций, площадь нового тепличного комплекса в Анадыре может составить примерно 3-4 га с мощностью производства 1,5-2 тыс. т овощей в год. Это большой проект по меркам Крайнего Севера, оценивает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, сложности при строительстве теплиц в таких условиях связаны, во-первых, с доставкой оборудования и конструкций, которые в большинстве своем по-прежнему везутся либо из Центральной России, либо из Европы.



Во-вторых, с точки зрения потребления, самая большая сложность в том, что регион характеризуется малым количеством крупных населенных пунктов со сложной логистикой из-за климатических условий, в то время как в Анадыре живет порядка 15 тыс. человек. Поэтому, продолжает Решетникова, из-за вечной мерзлоты готовую продукцию из нового тепличного комплекса нужно будет доставлять в другие потребительские центры самолетами, так как мощность производства, исходя из инвестиций, будет сильно выше возможностей потребления в Анадыре.



«Это, во-первых, очень сильно увеличивает стоимость продукции для местных жителей. Во-вторых, снижает финансовую устойчивость данного тепличного комплекса. Поэтому <...> в таких условиях самым целесообразным с коммерческой точки зрения является строительство совсем малых теплиц — в половину гектара <...>, которые рассчитаны на сбыт в ареале своей локализации», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее мнению, у нового тепличного комплекса, если его мощность действительно составит 1,5-2 тыс. т овощей в год, могут быть серьезные проблемы со сбытом.



Теоретически, продолжает она, проектом может быть предусмотрено производство не только малолежких томатов, огурцов и баклажанов, но и традиционных овощей, которые обычно выращиваются в условиях открытого грунта. «Вопрос только в себестоимости производства и в том, что получится дешевле: поставлять туда продукцию самолетами из Центра, Сибири, Китая или выращивать на Чукотке, потому что в таком случае себестоимость производства будет очень высокой», — говорит Решетникова. Она также добавляет, что, несмотря на высокие цены — и реализации, и потребительские — выйти на окупаемость проекта будет сложно, так как кроме строительства есть регулярные расходы на отопление, освещение, ремонт оборудования, семена и др.



В Приамурье, продолжает Решетникова, ситуация с самообеспеченностью тепличными овощами лучше, чем на Чукотке. Ранее в регионе работал совхоз «Тепличный», но досвечивание там не использовалось, однако позже нашлись инвесторы, которые фактически построили новый комбинат на месте старых теплиц. В итоге «Тепличный» до запуска второй очереди — это 3 га современных теплиц четвертого поколения, где выращиваются в основном огурцы, а также салатные культуры. Для Амурской области, в отличие от Чукотки, такой площади может быть даже недостаточно, если выращивать широкий ассортимент продукции, считает Решетникова. Но, обращает внимание она, сравнивать Чукотку и Приамурье не совсем корректно: в регионах совершенно разные условия и по температуре, и по освещенности. Так, на Дальнем Востоке неплохая естественная освещенность, что существенно снижает затраты на досвечивание, а это крайне важно в условиях высоких затрат на электроэнергию.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

