Группа «Рост» купила крупнейший в Волгоградской области тепличный комплекс

В России продолжается тренд на консолидацию рынка, и крупнейшие игроки продолжают расширяться «Ботаника»

Группа «Рост» приобрела тепличный комплекс «Овощевод» (выпускает продукцию под брендом «Ботаника»), расположенный в Волгоградской области. Обе стороны подтвердили факт сделки «Коммерсанту». Представитель группы «Рост» уточнил изданию, что компания приобрела 68,3 га теплиц, где производят около 47 тыс. т овощей в год, а также два логистических центра с автоматизированными линиями фасовки. Купленный актив также включает собственное рассадное отделение с биолабораторией. На сайте «Роста» сообщается, что за счет «Овощевода» число тепличных комплексов группы увеличилось до 21, а их общая площадь — до 670 га. По словам источника издания, знакомого с ходом сделки, ее сумма составляет 10 млрд руб.



Юрий Сударев, бывший собственник «Овощевода», купил компанию в 2004 году. Устаревший тепличный комплекс потребовал значительных вложений: он был фактически перестроен и запущен в 2014 году. По сообщениям СМИ, инвестиции в «Овощевод» с тех пор составили около 15 млрд руб. Кроме того, бизнесмен ранее владел крупнейшей региональной сетью магазинов «Радеж», но в 2021 году продал большую ее часть «Магниту», пояснив, что хочет сосредоточиться на развитии проекта «Ботаника».



Сударев пояснил «Коммерсанту», что продал тепличный комплекс, потому что «не хотел сдерживать рост „Ботаники“». «Мы практически каждый год что-то строили, делали новые цеха, а возможности у „Роста“ в этом смысле, конечно, выше», — сказал он. Сударев уверен, что «Рост» реализует начатые и запланированные проекты, в частности строительство нового цеха для выращивания ­томатов.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Овощевод» базировался на тепличном комбинате, построенном еще в СССР. Позже его выкупил Сударев и практически полностью модернизировал: в результате большая часть площадей — теплицы четвертого поколения, где производятся в основном огурцы. Также есть томаты, их выращивают в продленном обороте. По словам Решетниковой, у «Овощевода» нет технических или технологических проблем, кроме части устаревших теплиц, которые требуют модернизации.



«Это неплохой комплекс. Он один из крупнейших в Южном федеральном округе: второй после теплиц “Магнита” <...>. В промышленном секторе Волгоградской области “Овощевод” занимает порядка 80% <...>. В Южном округе осталось много комплексов советского типа, и на их фоне, конечно, “Овощевод” выигрывает», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, продукция под брендом «Ботаника» представлена не только в ЮФО, но и в Приволжье, Центре, а также на Урале. Эксперт считает, что «Овощевод» — интересный для «Роста» актив: во-первых, у группы мало теплиц на Юге. Во-вторых, в компанию входят эффективные логистические центры.



Решетникова считает, что продажа «Овощевода», во-первых, может быть связана с интересным предложением от группы «Рост». Во-вторых, в сегменте огурцов — основном продукте тепличного комплекса — сейчас высокая конкуренция. Кроме того, «Овощевод» не работал с премиальными гибридами огурцов, что дополнительно влияло на цену реализации. Также, продолжает Решетникова, сейчас в России продолжается тренд на консолидацию рынка, и два крупнейших тепличных холдинга — «Рост» и «ЭкоКультура» — продолжают расширять свои площади, в том числе покупая действующие комбинаты. Этот процесс не всегда позитивно сказывается на конечных потребителях и торговых сетях, но с точки зрения производственных, технологических и сбытовых процессов консолидация — это плюс для холдингов.

