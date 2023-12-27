Экспорт плодоовощной продукции в 2023 году увеличился на 55%

Некоторые овощи открытого грунта регулярно закупают Монголия, Казахстан, Китай и Беларусь Pixabay

Экспорт плодоовощной продукции из России в 2023 году увеличился на 55% по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт овощей и фруктов снизился на 2%, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Там пояснили, что причиной роста поставок стало увеличение производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продовольственного картофеля возрос на 79%, достигнув 326 тыс. т, лука и чеснока увеличился на 112% до 87 тыс. т, корнеплодов — на 53% до 15 тыс. т.



Благодаря тому, что в России был хороший урожай в целом по корнеплодам, картофелю и овощам, страна смогла нарастить объемы вывоза этих позиций, основные покупатели — страны ближнего зарубежья, сказал «Агроинвестору» коммерческий директор ГК «Интерагро» Роман Нуриев. «При этом мы незначительно сократили импорт. Важно отметить, что увеличение роста объема сырья может способствовать переходу некоторых производителей к более глубокой переработке этой продукции для увеличения маржинальности», — считает он.



Также наблюдаются большие перспективы для экспорта уже переработанной продукции, так как она имеет более длительный срок хранения. По словам Нуриева, перерабатывать продукцию более привлекательно с точки зрения бизнес-модели. «Мы ожидаем, что в следующем году продолжится тенденция — будет увеличиваться количество перерабатывающих предприятий, как вновь созданных, так и на базе существующих», — прогнозирует он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова напомнила, что данные по экспорту и импорту плодоовощной продукции сейчас закрыты, поэтому точные показатели узнать невозможно. «Полагаю, что Россельхознадзор имеет в виду денежный объем, а цены у нас сейчас увеличились, поэтому рост поставок в денежном выражении логичен. Что касается объемов, то тут многое зависит от вида поставляемой продукции. Некоторые овощи открытого грунта регулярно закупают Монголия, Казахстан, Китай и Беларусь, но объемы там совсем небольшие. Если смотреть поставки в натуральном выражении, то вряд ли там наблюдается большой рост. Экспорт картофеля мог вырасти на 10-15%, овощей борщевого набора — примерно на 5%», — предполагает Решетникова.



Говоря об импорте плодоовощной продукции, она отметила, что ввоз томатов в этом году увеличился и в денежном, и в натуральном выражении. Рост произошел за счет томатов премиального сегмента из Узбекистана и Азербайджана. «Что касается турецких томатов, для которых увеличили квоты, их не так много, как было раньше. Российский рынок для турецких томатов практически потерян», — оценивает она. Также в Россию в достаточно больших объемах завозятся баклажаны и перец. В целом, по словам Решетниковой, в 2023 году объем поставок в натуральном выражении вырос на 12-15%, огурцов — примерно на 10%, нишевых овощей — на 5%.



В середине ноября «Ведомости» писали, что Минсельхоз вместе с Минпромторгом, производителями овощей закрытого грунта, отраслевыми ассоциациями и торговыми сетями планирует разработать ежегодный план по объему и структуре производства томатов и огурцов. Основной повод для обсуждения — рост цен на них с начала осени. Представитель Минсельхоза тогда отмечал, что производство тепличных овощей продолжает увеличиваться.



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