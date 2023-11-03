Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 11%

Индекс цен на растительные масла уменьшается третий месяц подряд E. Разумный

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре составил 120,6 пункта, что на 10,9% меньше, чем годом ранее, и на 0,5% ниже показателя сентября. Согласно обзору организации, небольшое снижение цен в октябре связано с падением индексов на сахар, зерновые, растительные масла и мясо. Однако индекс цен на молочную продукцию в октябре начал расти.



Индекс цен на зерновые в октябре был на 1% ниже, чем в сентябре, а в годовом выражении падение составило 17,9%. Эксперты ФАО объясняют это снижение более высоким предложением со стороны США и усилением конкуренции между экспортерами. Индекс цен на растительные масла снизился на 0,7% по сравнению с сентябрем и на 20,7% в годовом выражении. Этот индекс снижается третий месяц подряд. Аналитики отмечают, что падение стоимости пальмового масла компенсировало рост цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла.



Стоимость молочной продукции в октябре выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом выражении упала на 20,1%. Причиной роста цен на сухое молоко стало увеличение импортного спроса, особенно со стороны стран Северо-Восточной Азии, а также ограниченность поставок молока в Западной Европе. Индекс цен на мясо снизился на 0,6% в месячном выражении и на 3,4% в годовом. Цены на свинину продолжают падать из-за слабого импортного спроса, особенно со стороны некоторых стран Восточной Азии, а также из-за больших объемов экспортного предложения. Цены на мясо птицы немного выросли из-за ограничений поставок на фоне вспышек гриппа птиц. Цены на говядину и баранину также немного увеличились из-за высокого импортного спроса.



Индекс цен на сахар в октябре снизился на 2,2% после двух месяцев роста, но все еще превышает уровень сентября 2022 года на 46,6%. Падение цен связано с увеличением производства в Бразилии и задержками поставок из-за логистических проблем.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что с марта 2022 года индекс цен ФАО после роста с середины 2020-го показывает снижение. Она отметила, что всплеск был вызван пандемией и рисками, связанными с этим, потом взлет цен был в феврале 2022-го из-за сложной геополитической обстановки. «В октябре 2023-го снижение было незначительным — на 0,5% ниже сентября. Но относительно прошлого года — на 10,9%. В каждый месяц снижение было обусловлено разными факторами. В октябре ФАО назвала среди факторов поведение цен на сахар, мясо, зерновые и растительное масло. Цены очень подвижны, гадать, что будет — бессмысленно», — сказала эксперт.



Между тем, по данным Росстата, в России рост цен на яйца, свинину и мясо кур за неделю с 24 по 30 октября продолжил замедляться. Цены на свинину выросли на 0,38%, на мясо кур — на 0,43%. Куриные яйца подорожали на 2,26% против 2,45% неделей ранее. С начала года по 30 октября свинина в России подорожала на 12,39%, мясо кур — на 29,02%, яйца — на 18,5%. Подсолнечное масло выросло в цене на 0,24%, с начала года по 30 октября оно подешевело на 1,58%. Цена на сахар снизилась на 0,17% на отчетной неделе. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на томаты — 6,7%, огурцы — 1,6%.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сказала «Агроинвестору», что в октябре сохраняются повышенные темпы инфляции (с начала месяца по 30 октября рост цен составил 0,83%), однако с учетом сезонного фактора инфляционное давление должно было снизиться по отношению к сентябрю. «Ряд проинфляционных факторов ослабил свое действие: рубль укрепился от минимумов начала октября, цены на топливо медленно снижаются после запрета экспорта нефтепродуктов», — прокомментировала Беленькая.

