Минсельхоз рассчитывает на рост самообеспеченности плодами и ягодами по итогам года

Пороговое значение Доктрины продбезопасности по фруктам и ягодам — 60% Pixabay

По итогам этого года уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может вырасти. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе круглого стола по мерам защиты и обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции, который прошел в Совете Федерации. «Задача по достижению порогового значения по доктрине нами, безусловно, не оспаривается, по факту 2022 года мы перешагнули 47% самообеспеченности, в этом году тоже планируем несколько прирасти», — сказал он (цитата по РИА «Новости»). Пороговое значение Доктрины продбезопасности по фруктам и ягодам — 60%.



По словам замминистра, за последние пять лет в России были заложены 78 тыс. га новых садов и питомников. «Постепенно эти объемы выходят на рынок, дают урожай, и в ближайшие годы текущий задел позволяет нам наращивать объемы производства. Мы продолжаем работать над увеличением площадей под интенсивными садами», — добавил Разин. Однако с учетом перспектив развития к нынешним площадям требуется заложить еще 52 тыс. га многолетних насаждений. Это позволит увеличить сбор плодов и ягод до 2,2 млн т.



Также в ходе заседания Разин напомнил, что акцент сейчас делается на отечественную селекцию, и в этой части потребности рынка обеспечены российскими производителями, но пока существуют сложности с импортозамещением садовой техники, и это направление прорабатывается совместно с Минпромторгом. «У нас садовых тракторов до сих пор нет, и это во многом делает нас зависимыми от поставок из-за рубежа, влияет на себестоимость: здесь и комплектующие, и все, что связано с техническим обслуживанием — все это зависит от внешних поставок. Очень рассчитываем, что с коллегами вопрос по сельхозтехнике для садоводства в ближайшие годы решим. Для нас это является приоритетом», — подчеркнул замминистра.



Директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков в конце октября говорил, что валовой сбор плодов и ягод в товарных хозяйствах по итогам 2023-го может незначительно сократится по сравнению с прошлым годом. По оценкам объединения, он составит 1,68 млн т. «Мы видим, что отрасль ставит рекорды год от года. Так, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод составил 1,18 млн т, в 2020-м — уже 1,3 млн т. Максимум урожая пришелся на 2022 год, когда валовой сбор достиг 1,72млн т. Однако по итогам этого года ожидается небольшое снижение — до 1,68 млн т», — говорил Казаков в ходе форума «Плоды и овощи России» (цитата по «Интерфаксу»).



Урожай семечковых культур по итогам 2023 года прогнозируется в объеме 1,59 млн т (минус 9,8% к 2022 году). В структуре семечковых долю в 95% занимают яблоки, оставшиеся 5% приходятся на груши и айву, говорил Казаков. По его словам, площади плодово-ягодных насаждений в России в этом году вырастут на 5 тыс. га (с учетом раскорчевки старых садов) по сравнению с прошлым годом и достигнут 455 тыс. га. Кроме того, в ближайшие три года темпы закладки молодых насаждений будут увеличиваться. По словам Казакова, план закладки на текущий год составляет 11 тыс. га, в том числе 8 тыс. га — интенсивного типа. В 2024-м будет заложено 12,4 тыс. га (8,9 тыс. га), в 2025-м — 13,6 тыс. га (9,8 тыс. га).



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