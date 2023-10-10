В ФНТП развития сельского хозяйства внесены изменения

М. Стулов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее изменения в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017-2030 годы. Согласно документу, вместо грантов теперь будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат для научно-технических проектов. Это изменение призвано снизить риски нецелевого использования бюджетных средств и повысить эффективность программы.



Кроме того, в новой редакции программы появились четыре новые подпрограммы: «Развитие селекции и семеноводства зерновых культур», «Развитие селекции и семеноводства овощных культур», «Развитие селекции и семеноводства кукурузы» и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород». Кроме того, в документе актуализированы целевые индикаторы для остальных девяти подпрограмм.



Так, согласно новой версии документа, доля использования отечественных селекционных и генетических разработок в общем объеме рынка семенного материала к 2031 году должна достигнуть 75%. В том числе по картофелю и сахарной свекле — не менее 50%, по зерновым — 91%, по масличным — 75%, по кукурузе — 77%. Доля сортов и клонов плодовых и ягодных культур к этому времени должна составить 85%, доля виноградников, заложенных произведенными в России саженцами, — 70%. Также к 2031 году доля производства новых отечественных мясных кроссов кур должна составить 25%, доля производства отечественного племенного КРС мясных пород в общем объеме приобретенного в стране мясного КРС — 99%. В молочном животноводстве доля производства отечественного племенного скота должна достигнуть 72,1% в общем объеме приобретенного поголовья.



Также было определено, что головной научной организацией станет «Курчатовский институт», который будет оценивать научную значимость подпрограмм и всей ФНТП в целом. Объем финансирования программы из федерального бюджета оценивается более чем в 59 млрд руб., в том числе в этом году в 5,3 млрд руб., в 2024-м — в 6,8 млрд руб. Предыдущая версия программы предполагала выделение на ее реализацию около 34,7 млрд руб.



В конце июня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил о замене грантовой поддержки мероприятий в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на предоставление субсидий на возмещение части затрат. Такой подход позволит повысить эффективность реализации программы, сообщала пресс-служба агроведомства. Патрушев отмечал, что министерство уже начало делать конкретные шаги для ускоренной трансформации российской селекции и достижения самообеспеченности семенами на уровне 75%. Министр также отмечал, что Минсельхоз активно модернизирует материально-техническую базу НИИ и стимулирует диалог между государством, наукой и бизнесом. В регионах увеличена площадь семенных участков, также создаются благоприятные условия для инвестиций в отечественное семеноводство.



Реализация ФНТП началась в 2017 году. Изначально она была рассчитана до 2025 года, но в конце 2021-го по предложению президента была продлена до 2030 года. На тот момент в рамках ФНТП были утверждены подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля, «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы», «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», «Развитие виноградарства, включая питомниководство», «Развитие садоводства и питомниководства», «Развитие селекции и семеноводства технических культур».



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