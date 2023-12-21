В 2024 году «Отечество» запустит под Воронежем тепличный комплекс за 5,1 млрд рублей

Площадь комплекса превысит 13 гектаров Pixabay

Компания «Отечество» в 2024 году запустит под Воронежем тепличный комплекс для выращивания овощей с инвестициями более 5,1 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров компании Павлом Дьяковым и генеральным директором Андреем Ковряковым. На предприятии будет создано 260 рабочих мест. Объект находится в стадии строительства и должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Тепличный комплекс площадью 13,65 га рассчитан на выращивание 7,7 тыс. т овощей в год. Гусев поддержал включение инвестпроекта в список «особо важных» для получения налоговых преференций, говорится в сообщении.



Компания «Отечество» входит в группу компаний «Родина», которая уже реализует проект тепличного комплекса пятого поколения на площади более 60 га — создано две очереди по 11,6 га, объем инвестиций превысил 3 млрд руб. С начала 2023 года там собрали 4,1 тыс. т томатов и огурцов, доход составил 620 млн руб. Проект реализуется при поддержке Минсельхоза России и правительства Воронежской области.



Руководитель направления «Растениеводство» «ГК Интерагро» Наталья Давыденко сказала «Агроинвестору», что сейчас наблюдается обновление рынка в целом — закрываются старые предприятия, на их место приходят новые мощности — то есть, емкость у рынка есть. «Проект современный, его продукция будет востребована. Да, довольно высокая инфляция на рынке в целом, и цены на тепличные овощи тоже довольно высокие. Однако у нас уже давно сформировалась постоянная аудитория, которая покупает такой продукт и будет продолжать покупать. Спрос может колебаться, но незначительно», — рассуждает она.



Давыденко отметила, что тепличная продукция дифференцируется — есть дешевле и дороже — в упаковках, но она, в любом случае найдет покупателя. «В условиях высокой конкуренции, которая сохраняется на рынке тепличной продукции, такая дифференциация поможет производителю продать продукт и это должно быть заложено в маркетинговой стратегии. Проблем с поставкой всего технологического оборудования, мы полагаем, не будет. Рынок адаптируется к экономическим реалиям, есть отечественные производители оборудования, накоплен опыт в производстве таких систем», — сказала Давыденко. Также она не ожидает, что уровень рентабельности в отрасли снизится, даже несмотря на удорожание самого производства по всей цепочке.



По данным Rusprofile, ООО «Отечество» зарегистрировано в 2018 году с уставным капиталом в 1 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Гендиректор — Андрей Ковряков. Прибыль компании в 2022 году составила 7 млн руб.



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