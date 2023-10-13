«ТюменьАгро» вложит почти 7 млрд рублей в строительство комплекса для выращивания черри

Покупатели и охотно покупают черри, несмотря на достаточно высокую цену Pixabay

Компания «ТюменьАгро» построит тепличный комплекс для выращивания томатов черри в деревне Нариманова под Тюменью. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области и директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Инвестиции оцениваются в 6,8 млрд руб.



Собирать урожай планируется круглогодично. Плановый объем производства — 9 тыс. т плодов в год. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. По данным audit-it, на которые ссылается РБК, выручка «ТюменьАгро» в 2022 году составила 2,6 млрд руб., что на 332 млн руб. или на 14,8% больше, чем в предыдущем году. Прибыль составила 371 млн руб., что на 47,2% больше, чем в 2021-м.



Руководитель направления «Растениеводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко сказала «Агроинвестору», что считает проект перспективным. По ее словам, покупатели начали разбираться в томатах и охотно покупают черри, несмотря на достаточно высокую цену. «На рынке существует нехватка собственного производства томатов во внесезонное время. Проект является современным, и его продукция будет востребована на рынке. В то же время инвестор столкнется с растущей конкуренцией на рынке. Однако если будет разработана эффективная маркетинговая стратегия, и качество продукции будет соответствовать требованиям потребителей, то продажи не должны вызывать особых проблем», — считает она.



Проблем с поставкой технологического оборудования Давыденко также не ожидает, так как на рынке есть отечественные производители, и опыт в производстве таких систем уже накоплен. «Важно также отметить, что создание новых рабочих мест и использование отечественного опыта специалистов в агрономической и инженерной службах может стимулировать развитие отечественного машиностроения. Было бы замечательно, если бы на новых комплексах использовалось оборудование, произведенное в России», — добавила Давыденко.



По итогам 2022 года валовой сбор в секторе защищенного грунта достиг рекордных для России значений и составил 1,6 млн т овощей, что больше предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. т (+5,3% к предыдущему году), томатов — в 668,4 тыс. т (+6%). Производство прочих культур (зелени, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. т.



Однако специалисты компании «Интерагро» обращают внимание, что активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса. Среднедушевое потребление овощей в России составляет около 104 кг в год, что на 35% меньше, чем рекомендованная Минздравом норма потребления. За последние 10 лет потребление овощей увеличивалось в среднем на уровне 0,2% в год. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения.



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