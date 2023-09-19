Ruseed создаст в Адыгее фитотронный комплекс

Создание тепличного фитотронного комплекса планируется завершить к марту 2024 года Ruseed

Ruseed планирует в конце 2023 года открыть в Адыгее селекционно-семеноводческий центр, основанный на фитотронном тепличном комплексе. Его мощность составит около 10 тыс. т семян подсолнечника в год, инвестиции — 3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что это будет первый семеноводческий проект в России, который использует теплицы четвертого поколения с круглогодичной системой досвечивания и автоматическим управлением микроклиматом и питанием растений. Это позволит значительно ускорить процесс получения новых сортов и гибридов, что будет положительно сказываться на российском семеноводстве.



Общая площадь теплицы составит 2,6 тыс. кв. м, включая рассадное отделение площадью 265 кв. м и производственное отделение площадью 1,5 тыс. кв.м. «Процесс выведения новых сортов и гибридов очень длительный, в открытом грунте он занимает от шести до 12 лет при условии прохождения одного этапа первичного семеноводства в год. Теплица поможет проходить два-три этапа первичного семеноводства в год и таким образом сократить период получения новых сортов и гибридов до трех-шести лет. Таким образом, мы ускорим процесс подачи на регистрацию новых гибридов отечественной селекции для удовлетворения потребностей рынка России», — сообщил управляющий партнер Ruseed Марк Гехт, слова которого приводятся в сообщении.



Теплица также поможет проводить грунтоконтроль выращенных семян на участках размножения и гибридизации, что гарантирует высокое качество семенного материала, поступающего на рынок. Оснащение теплицы позволит проводить испытания нового селекционного материала и создавать новые и усовершенствованные гибриды сельскохозяйственных культур. Также компания сможет оперативно реагировать на требования рынка, повышая масличность культур и их устойчивость к заболеваниям.



Гехт в беседе с «Агроинвестором» отметил, что приоритетом компании является развитие отечественной селекции. Для этой цели Ruseed создает современную инфраструктуру. По его словам, регион для строительства центра выбран не случайно. Адыгея выгодно расположена в плане географии, это территория с оптимальными климатическими и агрономическими условиями. Немаловажным фактором стала готовность руководства республики активно способствовать реализации проекта, отметил он. «Благодаря их активным действиям по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест подготовительные процедуры были сведены к необходимому минимуму, что позволило оперативно начать строительство», — добавил Гехт.



По его словам, проект реализуется при поддержке государства: с привлечением льготного кредитования и субсидий по программе Минсельхоза. В проекте задействованы как собственные средства компании, так и заемные. Он отметил, что окупаемость проектов в сфере науки напрямую зависит от скорости и успешности селекционного процесса. Ruseed рассчитывает, что она не превысит семи лет.



В конце августа «Агроинвестор» писал, что Ruseed вложит 3 млрд руб. в развитие селекции и семеноводства. В том числе 1,5 млрд руб. будет вложено в создание селекционно-семеноводческого и тепличного комплексов, еще 1,5 млрд руб. — в производство гибридов кукурузы и подсолнечника.



Компания планирует завершить создание селекционно-семеноводческого центра в Адыгее к декабрю 2023 года, тепличного фитотронного комплекса — к марту 2024-го. За последние годы Ruseed провела испытания гибридов в различных климатических зонах, сейчас в коммерческой деятельности задействовано 10 гибридов и сортов подсолнечника. Вместе с Всероссийским НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта планируется выпуск обновленной линейки гибридов масличного подсолнечника.



В начале августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ruseed писал, что в следующем году Россия может полностью отказаться от импорта посевного материала по подсолнечнику и кукурузе. По данным Ruseed, российские компании уже выделили участки для производства отечественных семян. Прогнозируется, что к 2024 году доля отечественных семян подсолнечника составит 50%, а кукурузы — 65%, в то время как сейчас они составляют около 30% и 50% соответственно.



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