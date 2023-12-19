«Авилон» может продать свой тепличный бизнес

«Агро-инвест» выращивает около 70 тысяч тонн огурцов и томатов в год «Агро-Инвест»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала продажу компании «Альянс» 99% долей в ООО «Агро-инвест» и ТД «Мое лето». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках, сообщается в Telegram-канале ФАС. Оба приобретаемых юрлица входят в группу «Агро-инвест». Это круглогодичный тепличный комплекс площадью 107,5 га, расположенный в Калужской области. Там выращивают около 70 тыс. т тепличных овощей в год (примерно поровну огурцов и томатов), пишет Shopper’s со ссылкой на данные компании «Технологии роста». Продукция продается в рознице под брендом «Мое лето».



Основной владелец «Агро-инвеста» с долей 89% — ГК «Авилон» — многопрофильный холдинг. По собственным данным, группа занимает лидирующие позиции в автомобильном бизнесе и девелопменте, является крупнейшим игроком по производству и поставкам свежих овощей и на рынке недвижимости. Также холдинг «Авилон» объединяет ресторанный и гостиничный бизнесы.



Сейчас покупатель — «Альянс» — на 99,9% принадлежит Максиму Михееву, он до 2021 года был совладельцем компании «Дары природы», которая входит в холдинг «Эко-культура», пишет Shopper’s. По словам источника издания, сейчас «Альянс» является структурой АПХ «Эко-культура». Однако, как сообщила «Агроинвестору» представитель «Эко-культуры», агрохолдинг не планировал и не планирует покупку «Агро-инвест» и ТД «Мое лето». «Также хотели бы отметить, что Максим Анатольевич Михеев не работает в АПХ “Эко-культура” и не имеет к нам никакого отношения», — добавила она.



По словам источника «Агроинвестора» на рынке, «Агро-инвест» — достаточно современный и успешный тепличный комбинат, который полностью работает на светодиодах (для них требуется меньше электроэнергии), что является редкостью для России. Кроме того, комплекс оборудован дорогими газопоршневыми станциями. По словам собеседника «Агроинвестора», инвестиционные затраты на строительство комплекса сильно превышали средние показатели: 300-340 млн руб./га вместо 200-240 млн руб./га. «Это приводит к тому, что там можно получать очень высокую урожайность <...>. На рынке бренд “Мое лето” известен, в торговых сетях он представлен. То есть маркетинг работает нормально», — добавляет собеседник «Агроинвестора».



С одной стороны, продолжает он, значительные инвестиционные вложения в проект позволяют снизить себестоимость продукции тепличного комплекса, но с другой — влияют на амортизацию. Еще одна сложность, с которой может столкнуться новый владелец, связана с использованием светодиодов. «Несмотря на то, что в “Агро-инвесте” были внедрены современные технологии, они работают уже четыре-пять лет. Поэтому нужно тщательно проверять, в каком состоянии комбинат», — считает собеседник «Агроинвестора». Однако, если покупателем станет «Эко-культура», один из крупнейших и опытнейших игроков на рынке, у агрохолдинга не должно быть серьезных проблем с интеграцией активов в действующий бизнес. Сделка, по его мнению, связана с тем, что теплицы — непрофильный бизнес для «Авилона».



По словам гендиректора «Технологий роста» Тамары Решетниковой, для «Эко-культуры» сделка (если она действительно пройдет в ее интересах) — хорошее приобретение. Покупатель получит самый крупный современный комбинат в России, к тому же, у компании сильная маркетинговая команда, сказала она Shopper’s. Исходя из цены 2-2,5 млн евро за 1 га теплиц, сумма сделки может составить от 215 млн евро до 269 млн евро (21,1-26,5 млрд руб.), оценивает эксперт.



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