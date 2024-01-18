Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4%

Инфляция по итогам прошлого года составила 7,42% А. Махонин

Годовая инфляция в России в период с 10 по 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%, в том числе на плодоовощную продукцию — до 1,64%, на остальные продукты питания — до 0,06%. Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в России в 2024 году на уровне 4,5%, в то время как в 2023 году этот показатель составил 7,42%.



Росстат отметил существенное замедление роста цен на овощи и фрукты. По данным статведомства, огурцы подорожали на 3% (в сравнении с 13,4% неделей ранее), томаты — на 2% (9,8%). Эти овощи были лидерами по росту цен на предыдущей неделе. Капуста выросла в цене на 1,9% (7,3% неделей ранее), свекла — на 1,7% (4,1%), бананы — на 1,5% (1,6%), картофель — на 1,4% (6,1%), лук и морковь — на 1,2% (4,1% и 4,6% соответственно), яблоки — на 0,6% (1,8%). В 2023 году цены на плодоовощную продукцию увеличились на 24,19%.



Кроме того, Минсельхоз сообщил, что цены производителей яиц снижаются третью неделю подряд. «Так, по состоянию на 17 января, за минувшую неделю они опустились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории яиц соответственно. Этому способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции, — уточняет агроведомство. — Как и ожидалось, динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе».



По данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена яиц снизилась на 0,2%. До этого понижательная динамика последний раз отмечалась за неделю с 20 по 26 июня прошлого года. Резкий рост цен на них начался в сентябре 2023-го, за прошлый год яйца подорожали на 61%. По информации пресс-службы Минпромторга, сейчас цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. «Отметим, что торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары и устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети демпфируют рост цен от производителей и постепенно принимают повышение цен на товары», — отметило ведомство.



Минсельхоз также сообщил, что отпускные цены на куриное мясо уменьшаются уже в течение семи недель, что также влияет на потребительскую стоимость. За последнюю неделю цены производителей на курицу снизились на 2,1%. Согласно данным министерства, продолжает дешеветь и свинина: у производителей его стоимость за неделю сократилась на 2,7%. По данным Росстата, в рознице курица за отчетную неделю стала дешевле на 0,9%, свинина — на 0,2%.



Несмотря на то, что, по официальным данным Росстата, инфляция по итогам прошлого года составила 7,42%, оценки инфляции со стороны домохозяйств существенно выше: согласно опросу фонда «Общественное мнение», в декабре медианная оценка инфляции за последние 12 месяцев увеличилась с 15,1% до 17%, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это очень высокие значения, максимальные с марта 2022 года, сказала она «Агроинвестору». По ее мнению, столь сильный отрыв от официальных данных может быть связан с тем, что ряд товаров и услуг очень сильно подорожал в прошлом году, и их доля в личной потребительской корзине опрошенных может быть выше, чем в корзине Росстата.



В числе наиболее подорожавших позиций с конца 2022 года по 25 декабря 2023-го такие продукты, как яйца (+58,97%), томаты (+51%), бананы (+46%), капуста (+29%), курица (+27%), яблоки (+20%), баранина (+17%). Беленькая отметила, что прошлый год завершился высокими инфляционными ожиданиями не только населения, но и предприятий. «Мониторинг Банка России отмечает снижение ценовых ожиданий предприятий в торговле, однако информация в “Коммерсанте” о том, что производители и дистрибьюторы в конце прошлого года уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров (молочная продукция, кофе, соки, рис, кондитерские изделия) показывает, что в торговле предприятия также видят основания для повышения цен (изменение курсов валют, удорожание перевозки, рост затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов)», — рассуждает эксперт. Таким образом, в «зоне риска» повышенных темпов роста цен по-прежнему находятся продовольственные товары



Инфляция в годовом выражении пройдет максимум, вероятно, в первом квартале 2024 года (8-9%) и в базовом сценарии перейдет к замедлению, которое станет более заметно во втором полугодии, после июльской индексации тарифов, считает аналитик. По ее словам, замедление инфляции будет связано с влиянием жесткой монетарной политики Банка России (с июля по декабрь 2023 года ключевая ставка была повышена с 7,5% до 16%) на темпы роста кредитования, к тому же высокие процентные ставки должны способствовать формированию сберегательной модели поведения потребителей.



Беленькая считает, что на фоне общего замедления роста внутреннего спроса, давления на рентабельность предприятий и возросших издержек, должен замедлиться и спрос на труд, а также темпы повышения зарплат. «Но даже при этом вряд ли цель ЦБ по инфляции будет достигнута к концу 2024 года. По нашей оценке, инфляция к концу года будет около 5%, однако нельзя не согласиться с ЦБ — риски отклонения от этого прогноза явно смещены вверх. В 2025 году, если новых факторов разгона инфляции не будет, ЦБ может приблизить инфляцию к цели (4%)», — заключила аналитик.



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко сказала «Агроинвестору», что снижение темпа роста потребительских цен в конце 2023 года и в начале 2024-го нельзя назвать устойчивым. По ее мнению, замедление показателя было связано с более ранней, чем обычно, индексацией регулируемых тарифов: например, цены на пассажирский транспорт обычно индексировали в начале года, но в 2023-м индексация была перенесена на конец ноября-начало декабря.



«Со стороны структурных факторов динамики цен сохраняют актуальность проблемы рынка труда, удорожания логистики, высокой волатильности валютного курса — давление на цены со стороны издержек производства сохраняется. При этом спрос на продовольственные товары в 2024 году будет оставаться стабильным, а основной эффект от ужесточения монетарной политики будет наблюдаться в сегментах непродовольственных товаров и услуг», — считает аналитик. Тарасенко пояснила, что эти товары в большей степени зависят от темпов кредитования населения. По ее ожиданиям, в базовом сценарии по итогам 2024 года среднегодовая инфляция составит 8%.

