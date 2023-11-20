Rabobank: в 2024 году мировые цены на продовольствие начнут снижаться

В октябре индекс мировых цен на продовольствие снизился на 10,9% Е. Разумный

В 2024 году мировые цены на продовольственные товары снизятся после трехлетнего рекордного роста, вызванного российско-украинским конфликтом, неблагоприятными погодными условиями и повышения цен на энергоносители и производственные ресурсы. Такой прогноз содержится в ежегодном отчете Rabobank «Перспективы развития рынков сельскохозяйственных товаров». Аналитики прогнозируют снижение мировых цен на основные продукты питания, такие как сахар, кофе, кукуруза и соя. По мнению экспертов, это приведет к уменьшению затрат для покупателей и потребителей.



Однако банк предупреждает, что спрос все еще будет оставаться слабым из-за экономических проблем, включая высокую инфляцию и процентные ставки. Rabobank также ожидает, что слабый рост мировой экономики в 2024 году ограничит спрос на сельскохозяйственную продукцию. Неопределенность сохраняется и на других ключевых рынках сельскохозяйственной продукции, таких как рынок пшеницы, который испытывает перебои из-за погодных условий и потенциальных ограничений экспорта из Причерноморья. Rabobank прогнозирует очередной дефицит на мировом рынке пшеницы, пятый по счету.



Вместе с тем аналитики ожидают возобновления мировых поставок рапса на фоне высоких посевов в Украине и окончания засухи в Канаде. Однако цены на пальмовое масло могут остаться высокими из-за Эль-Ниньо, а спрос на растительные масла продолжит расти в геометрической прогрессии. Цены на сахар достигли 12-летнего максимума в 2023 году из-за неудачных урожаев в Таиланде и Индии, однако Rabobank ожидает возвращения к более нормальным условиям в Таиланде в 2024—2025 годах, что может привести к дальнейшему снижению цен.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что номинальные цены на продовольствие стали расти с начала лета 2020 года, достигнув аномальных значений в марте 2022-го: если в мае 2020-го индекс цен на продовольствие ФАО ООН составлял 91%, то в марте 2022-го — под 160%. Индексы цен на зерновые за этот период выросли с уровня 98% до 173,5%. С марта 2022 года цены стали падать. В октябре 2023 года индексы достигли 120,6% по продовольствию и 125% по зерновым. Цены на пшеницу также снижаются, наблюдается сильная конкуренции между экспортерами.



Россия встроена в мировой рынок, на ней все это отражается даже без учета особенной ситуации региона, из которого идет основной экспорт, отметила эксперт. По оценкам FAS USDA, мировое производство пшеницы в сезоне-2023/24 уменьшится по сравнению с предыдущим сезоном, потребление остается примерно на прежнем уровне. Однако запасы, как прогнозируется, компенсируют нехватку, хотя они и остаются на самом низком уровне с 2015—2016 года. Цены еще не вернулись на докризисный уровень, из основных продуктов опасения возникают по сахару в связи со сложными условиями текущего года, добавила Шагайда.



По данным ФАО ООН, в октябре индекс мировых цен на продовольствие снизился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 10,9%, по сравнению с сентябрем — на 0,5%. Индекс цен на зерновые снизился на 1%, а на растительные масла — сократился на 0,7%. Однако индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,2% после девяти месяцев падения. Годовое падение индексов цен составило 17,9% для зерновых, 20,7% для растительных масел и 20,1% для молочной продукции.



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