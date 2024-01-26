Минпромторг не планирует корректировать гибкие пошлины на экспорт удобрений

По предварительным данным Минпромторга, в 2023 году Россия произвела почти 60 млн тонн минеральных удобрений «ФосАгро»

Текущие показатели производства удобрений в России не обеспечивают оснований для отмены или изменения гибких экспортных пошлин на минеральные удобрения. Об этом на пленарной сессии в рамках Дня базовых секторов промышленности на выставке-форуме «Россия» сказал замглавы Минпромторга Михаил Юрин, пишет ТАСС. Он отметил, что первый этап обсуждений по корректировке пошлин на удобрения уже состоялся. «На данный момент нет решений о корректировке или отмене экспортных пошлин на минеральные удобрения. Эти вопросы рассматриваются постоянно», — добавил Юрин.



По его словам, Минпромторг регулярно собирает информацию от компаний, включая данные о ценах на внешних рынках и транспортных расходах. В случае возникновения критических ситуаций ведомство готово предложить корректировки, однако сейчас такой необходимости нет. Ранее правительственная подкомиссия исключила некоторые товары из-под действия курсовых экспортных пошлин по протоколу заседания, подписанному первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Из-под действия пошлин выводятся лекарственные средства, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для различных операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и некоторые другие товары.



С 1 октября 2023 года в России введены гибкие экспортные пошлины на широкий ассортимент товаров, зависящие от курса рубля. Эти пошлины распространяются на алкоголь, табак, рыбу, молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, какао, продукцию горнодобывающей промышленности, черные и цветные металлы, драгоценные металлы, уголь и удобрения. Правительство заявляло, что эта мера временная и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе от 80 руб. до 85 руб. за доллар, 4,5% — при курсе от 85 руб. до 90 руб. за доллар, 5,5% — при курсе более 90 руб. до менее 95 руб. за доллар, 7% — при курсе свыше 95 руб. за доллар.



По предварительным данным Минпромторга, в 2023 году Россия произвела почти 60 млн т минеральных удобрений в физическом весе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Юрина. «Сейчас мы подводим итоги 2023 года. Финальных цифр еще нет, но, по нашим предварительным данным, мы показываем рост: объемы производства приблизились к 60 млн т (чуть меньше, чем в прошлом году), и по сравнению с 2022 годом рост составил 9%», — отметил он.



В 2021 году объем производства удобрений в России составил 58,6 млн т, в 2022-м этот показатель сократился более чем на 7%, до 54,3 млн т. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев ранее говорил, что при сохранении текущей загрузки мощностей в 2024 году можно ожидать роста производства удобрений на уровне до 10% к 2023-му — до более 64 млн т, а также увеличения экспорта до уровня 2021 года.



В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на строительство специализированных хранилищ для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в пределах водоохранных зон морских портов. Целью закона является развитие портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола в России. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что из-за санкций российские производители потеряли доступ к необходимой портовой инфраструктуре за рубежом, что серьезно затрудняло транспортную логистику: речь идет о морских портах Украины и стран Прибалтики, через которые отечественные компании ранее осуществляли перевалку продукции. По словам Мишустина, каждый год нужно перевозить по морю около 6 млн т минеральных удобрений, для чего необходимо создать собственные объекты.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

