Отраслевой союз предложил повысить импортные пошлины на картофель

В прошлом году урожай картофеля в товарном секторе стал рекордным за 30 лет Pixabay

Картофельный союз предлагает повысить импортные пошлины на картофель и продукты его переработки, чтобы защитить внутренний рынок в условиях рекордного урожая. Об этом руководитель аппарата союза Татьяна Губина сказала на пленарном заседании выставки «Картофель и овощи агротех», пишет поле.рф. По ее словам, сейчас отрасль сталкивается с серьезными проблемами, при этом действуют дополнительные таможенные пошлины на экспорт картофеля и овощей.



«В то же время импортные пошлины на эту продукцию и ее переработку не увеличиваются. Мы обращаемся в Госдуму с предложением: защитите наш рынок. Давайте увеличим импортные пошлины, чтобы создать возможности для продажи. Курс доллара растет, и, к сожалению, мы не можем конкурировать из-за таможенной пошлины при экспорте», — подчеркнула Губина. Сейчас в России действует ввозная пошлина на картофель в размере 5%. Ранее Картофельный союз уже предлагал поднять ставку до 15%.



В октябре прошлого года Губина говорила, что гибкие экспортные пошлины, вступившие в силу с 1 октября 2023 года, негативно скажутся на возможностях экспорта российского картофеля: преимущества высокого курса доллара, которые позволяли быть конкурентоспособными на международных рынках, исчезнут. «Мы предполагаем, что из-за этой меры увеличится объем "серого" экспорта через Казахстан в страны Средней Азии», — говорила она.



В начале январе Минсельхоз со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в 2023 году объем производства картофеля в России в организованном секторе достиг 8,6 млн т. Это на 18% больше, чем в предыдущем году и является максимальным показателем за последние 30 лет. Большая часть урожая пришлась на Брянскую, Тульскую, Московскую, Астраханскую и Нижегородскую области. Увеличению урожая способствовала реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», запущенного в 2023 году, который расширил государственную поддержку данного направления.



С начала текущего года в рамках федерального проекта будет увеличено возмещение прямых затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ до 25% стоимости проекта. Экспорт столового картофеля, по данным Россельхознадзора, по итогам года составил 326 тыс. т — на 79% больше, чем в 2022 году.



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