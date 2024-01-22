Регионы-лидеры по производству овощей столкнулись с проблемой нехватки семян

Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза Pxhere

РБК сообщило, что регионы-лидеры по производству овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед предстоящей посевной кампанией. По информации издания, проблема обсуждалась на совещании у директора департамента растениеводства федерального Минсельхоза Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства. Так, Астраханская область обеспечен семенами овощей примерно на 77%, но беспокойство вызывает ситуация с семенами томата, обеспеченность которыми оценивается на уровне 70%. Волгоградская область обеспечена семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, логистические цепочки поставок не выстроены, говорили представители регионов на совещании.



В частности, тяжелая ситуация с семенами сложилась у крупнейшего в стране производителя томатной пасты — АПК «Астраханский». Гендиректор компании Михаил Зайцев рассказал РБК, что проблема возникла в связи с запретом Россельхознадзора на ввоз в Россию посадочного материала из Нидерландов на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах. Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%, и восполнить недостающий объем за счет других поставщиков оказалось проблематично. По словам Зайцева, отечественных семян для выращивания томатов, подходящих для производства томатной пасты, в России в промышленных масштабах нет. «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена», — посетовал Зайцев.



Готовность семян овощей открытого грунта для весенней посевной на 15 января составила 60%, что соответствует уровню 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Подготовка и закупка семенного материала продолжается, обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле, отметило ведомство.



В Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области РБК уточнили, что обеспеченность семенами овощей раннего сева составляет до 70% от общей потребности. Аналогичную цифру назвали в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Работа над завозом семян овощных культур продолжается с учетом сроков высева культур, их сортов и гибридов, отметили ведомства. Также регионы ведут работу с отечественными компаниями по производству семян овощей и картофеля.



По предварительным данным Росстата, в прошлом году урожай овощей открытого и закрытого грунта во всех хозяйствах составил 13,8 млн т — на 1,2% выше уровня 2022-го. В том числе в Астраханской области собрали 1,8 млн т, в Дагестане — 1,5 млн т, в Волгоградской области — 1,1 млн т.



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