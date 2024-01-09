Турецкие яйца, локальная нехватка курицы и рекордный сбор картофеля

Производство картофеля в товарном секторе по итогам 2023 года составило 8,6 млн тонн Pixabay

Россельхознадзор сообщил, что 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» (Дагестан) в Россию была ввезена первая партия (316,8 тыс. штук) пищевого яйца из Турции для дальнейшей реализации на территории страны. В декабре 2023 года начался импорт яиц из Азербайджана. Минсельхоз рассчитывает, что беспошлинный ввоз яиц будет способствовать стабилизации цен на них на внутреннем рынке.





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Вместе с тем, ряд регионов в дни новогодних каникул столкнулся с нехваткой куриного мяса, в частности, СМИ писали, что его нет на прилавках магазинов в Екатеринбурге, Самаре, Челябинске, Ульяновске. Местные власти сообщали, что проблем с поставками курицы в регионы нет. В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») РБК уточнили, что задержки поставок охлажденной птицы в регионы России в первые дни января были вызваны морозами и снегопадом. В ближайшее время график поставок восстановится, заверил ритейлер. Источник РБК в другой торговой сети добавил, что дефицита куриного мяса нет, а такие ситуации периодически возникают в праздничные дни.





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Очередные торги по продаже производственного комплекса курского ООО «Тепличный комплекс "Агропарк"» не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена составляла 1,59 млрд руб. Торги были объявлены в ноябре 2023 года, предыдущие аукционы были отменены. «Агропарк» начал работу в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год. Однако осенью 2022 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. В конце 2022-го тепличный комплекс восстановил работу — его арендовал агрохолдинг «Эко-культура».





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Арбитражный суд Курской области завершил конкурсное производство в ООО «Белая птица-Курск» — основном местном производственном юрлице бывшего птицеводческого холдинга «Белая птица». Завершить процедуру предложила Федеральная налоговая служба. В июле 2021 года структура группы «Черкизово» — липецкое АО «Куриное царство» — стала единственным участником торгов по продаже имущества ООО «Белая птица — Курск», которое на тот момент было в залоге у другой структуры «Черкизово» — «Васильевской птицефабрики». Компания получила имущественный комплекс за 5,36 млрд руб.





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Минсельхоз сообщил, что производство картофеля в товарном секторе по итогам 2023 года составило 8,6 млн т — на 18% больше, чем годом ранее, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. Самые большие урожаи собрали аграрии Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областей. Ведомство считает, что это результат реализации федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». На поддержку сектора в прошлом году было выделено 4,6 млрд руб. — почти вдвое больше, чем в 2022-м.





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При этом министерство также напомнило, что с 2024 года будут объединены субсидии на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и субсидии на стимулировании развитие приоритетных подотраслей. Среди 12 приоритетных направлений господдержки — проведение агротехнологических работ, повышение плодородия, качества почв и уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, элитное семеноводство, племенное животноводство, производство продукции плодово-ягодных насаждений и молока, развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственное страхование и др. Для регионов будут определены восемь приоритетных направлений: пять устанавливаются по умолчанию для всех регионов, еще три определяются субъектами самостоятельно.





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ТАСС со ссылкой на Минсельхоз Красноярского края сообщил, что в этом году в регионе планируется запустить крупнейший в стране завод по производству соков и нектаров. Компания «Крастехстрой» вкладывает в проект 4,2 млрд руб. Предприятие будет выпускать 396 тыс. т продукции в год. Планируется, что продукция нового завода займет 20% отечественного рынка.



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