Минсельхоз сообщил о росте объемов закупок семян к весеннему севу

На текущий год основные объемы зарубежных семян уже завезены в Россию Pixabay

Минсельхоз сообщил, что аграрии наращивают закупки семян к весеннему севу. Сейчас обеспеченность семенами основных сельхозкультур находится на уровне прошлого года. По оперативным данным, по зерновым культурам она составляет 92,6%, по льну-долгунцу — 55,3%, по сое — 103%, по яровому рапсу — 67,5%, по овощам открытого грунта — 60%. «В настоящее время подготовка и закупка посевного материала продолжается. К старту весенней кампании будет достигнута стопроцентная обеспеченность аграриев семенами. При этом основной акцент будет сделан на увеличение объемов высева семян отечественной селекции», — говорится в сообщении агроведомства.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что компания заблаговременно планирует свою закупочную деятельность —минимум за полгода до посевной. «Как следствие, потребность во всех видах семян в полном объеме уже законтрактована, в том числе импортной селекции, доля которых невелика», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Недужко, «Степь» нацелена на импортозамещение и много лет идет в этом направлении, поэтому подавляющее большинство используемых семян в агрохолдинге отечественной селекции, в том числе российские семена основных производственных культур, что нивелирует риск срыва поставок.



Представитель группы «ЭкоНива» говорит, что у хозяйств компании нет проблем с семенами яровых зерновых и зернобобовых. По этому направлению холдинг почти полностью обеспечивает себя самостоятельно, в том числе за счет работы семеноводческого предприятия «ЭкоНива-Семена», входящего в состав группы. В целом агрохолдинг законтрактовал большую часть объемов семян и лишь по отдельным позициям переговоры еще продолжаются.



Группа «Черкизово» основной объем семян для весенней посевной также закупила в прошлом году, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе компании. Сейчас закупаются семена в основном для проведения опытов, поэтому особых трудностей с получением необходимого материала нет. «В целом среди выращиваемых нами культур наиболее сильно ощущается дефицит дорожающих семян подсолнечника и кукурузы импортной селекции, при этом качественного предложения аналогов российской селекции недостаточно», — говорят в пресс-службе «Черкизово», добавляя, что ситуация с семенами пока складывается неоднозначная, так как только с этого года предполагается квотирование импорта, и эффект от этой меры будет понятен к закупочной кампании на сезон 2025 года.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов говорит, что его предприятие в весенний сев будет применять семена как отечественной (на фуражное зерно), так и импортной селекции (кукуруза на зерно, подсолнечник). Часть из них — остатки с прошлого года, так как компания, предвидя трудности, сделала запасы импортных семян. «Начинаем применять и российскую селекцию <...>. Это не самое страшное, что может быть: перейдем на менее продуктивный вид деятельности, уменьшится интенсивность, валовые объемы. Может, это неплохо: зерно, а также мясо и молоко и так не знаем, куда девать. Так что чуть-чуть хуже будем работать, но жить станет чуть-чуть легче», — прокомментировал «Агроинвестору» Орлов.



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Руководитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов говорит, что его компания в зависимости от культуры использует как российский, так и импортный посевной материал. Так, иностранные гибриды подсолнечника и кукурузы были закуплены заранее, сорта пшеницы будут использоваться российские. «Конечно, страна должна переходить на отечественные семена, чтобы не быть импортозависимой. Но хотелось бы, чтобы их качество было выше импортных, тогда и мы не подведем с высоким урожаем», — говорит Солопов. В следующем сельхозгоду компания планирует сеять семена российских сортов и гибридов, добавляет он.



Ранее «Агроинвестор» писал, что с 1 февраля по 31 декабря 2024 года в России могут быть установлены квоты на импорт определенных видов семян сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Минсельхоз предлагал установить квоту на ввоз семян картофеля в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, включая восковидную — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и сою квота нулевая.



Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов говорил «Агроинвестору», что на текущий год основные объемы зарубежных семян уже завезены в Россию. «Таким образом, в 2024 году российский агропром никак не почувствует последствий введения квот на ввоз семян, равно как и других ограничительных мер. Таких, например, как требования к локализации производства семян. Подавляющее большинство компаний эти требования в 2024 году не выполнит, а Минсельхоз, пока рынок семян в достаточной степени насыщен импортом, не сможет их к этому принудить», — отмечал Платонов.



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