Урожай подсолнечника и сои может быть пересмотрен в сторону повышения

Переработка масличных увеличивается вместе с ростом предложения сырья Pixabay

Производство подсолнечника в России в 2023 году может быть повышено с текущих 16,7 млн т до 17,5 млн т, а сои — с 6,7 млн т до 6,85 млн т. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Там также отметили, что в России, включая Черноземье, начала работать большая часть построенных в последние годы маслоэкстракционных предприятий. «Переработка увеличивается вместе с предложением сырья. За последние пять лет объем переработки подсолнечника вырос на 30%, сои — на 20%, рапса — на 130%. В сезоне-2023/24 рекорды снова будут побиты», — прокомментировали в ИКАР.



Однако остается актуальной проблема высоких запасов подсолнечника и сои: только по семечке остатки к концу сезона-2023/24 могут достигнуть 1,5 млн т, отметили аналитики. В прошлом году в России было собрано около 27,6 млн т основных масличных культур. Прирост по сравнению с уровнем 2022 года, когда было собрано 26,88 млн т маслосемян, составил почти 3%.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что весной традиционно происходит дооценка урожая подсолнечника, вполне возможно, что уже в марте будет повышательная корректировка, поскольку аграрии в отдельных регионах не смогли до конца завершить уборочную кампанию. Причем это касается не только подсолнечника, обмолот которого зимой-весной предстоит завершить на площади примерно в 500 тыс. га, но еще и сои, хотя по ней неубранных полей осталось в разы меньше, отметил аналитик. Говоря о качестве уже полученного урожая, он обратил внимание именно на сою, поскольку осенью конкуренция за высокопротеиновые бобы среди маслозаводов была крайне высокой, несмотря на рекордные объемы валового сбора самой масличной.



«По подсолнечнику негативных моментов с качеством почти не отмечалось, фиксировались лишь медленные темпы реализации семечки со стороны сельхозпроизводителей, поскольку уборка в 2023 году проходила при достаточно благоприятных погодных условиях, и фермеры фактически сложили сырье на хранение в ожидании лучших цен», — сказал Лозовой. При этом он отметил, что даже с учетом той уборки, которая пройдет позже традиционных сроков, российская масложировая отрасль способна переработать весь имеющийся урожай. По его оценке, по урожаю подсолнечника будет пройдена отметка в 17 млн т, по сое возможно увеличение еще на 100-150 тыс. т к текущим 6,74 млн т.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что с учетом урожая новых территорий сбор подсолнечника в зачетном весе составил более 18,4 млн т, сои — 6,75 млн т. Он уточнил «Агроинвестору», что почти весь урожай собрали в благоприятных погодных условиях, подсолнечник аграрии убрали в сухой хорошей кондиции и сразу положили на склады в ожидании лучшей цены. «Да, у нас снова рекорды по урожаю, но сегодня опять есть предпосылки очередного наступления на грабли со стороны сельхозпроизводителей со сдерживанием продаж, а значит — риски нереализации экспортного потенциала и высоких переходящих запасов», — предупредил он.



В конце декабря 2023 года Минсельхоз сообщал, что в 2023 году в России был установлен рекорд по сбору сои — 6,7 млн т. По прогнозам министерства, в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до 7-8 млн т. Это позволит достичь полной самообеспеченности и создать значительный экспортный потенциал. Ведомство отмечало, что урожай сои увеличился на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим рекордом. «Соя стала одной из самых привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под нее выросли в 2,3 раза — с 1,5 млн га до 3,5 млн га», — сравнивал Минсельхозе. Интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне роста мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер господдержки.



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