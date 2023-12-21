«Легендагро» построит завод по переработке рапса за 8,5 млрд рублей

Завод будет построен в Красноярском крае — регион является лидером по производству рапса в стране Pixabay

Группа «Легендагро» построит завод по переработке рапса в городе Назарово Красноярского края, мощность предприятия составит 450 тыс. т маслосемян в год. Как сообщил ТАСС гендиректор компании Дмитрий Савенков, объем инвестиций составит 8,5 млрд руб. «Сейчас идет проектирование, заключен контракт на поставку оборудования, в мае 2024 года планируем начать строительство. Срок реализации проекта — 2026 год», — уточнил он. По словам Савенкова, МЭЗ будет выпускать рапсовое масло и шрот. Масло планируется экспортировать, шрот будет реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также Савенков отметил, что предприятие рассчитывает на меры господдержки как экспортер переработанной продукции.



Минсельхоз Красноярского края оказывает финансовую поддержку производителям рапса и сои в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Регион в последние пять лет получает самый большой урожай рапса в стране. Так, в 2023 году было собрано 455,5 тыс. т этой агрокультуры. Доля масличных в общей структуре посевных площадей края превышает 15%. По информации Россельхознадзора, с начала нового сезона из региона по России, а также в Китай и Белоруссию было отгружено более 65 тыс. т рапса — почти в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.



О планах «Легендагро» построить завод по переработке рапса в Красноярском крае стало известно в мае этого года. Тогда «Деловой квартал» писал, что этот проект станет первым современным МЭЗом в Восточной Сибири, специализирующимся на этом виде масличных. Тогда озвучивался объем инвестиций в 6 млрд руб., мощность завода — 330 тыс. т сырья в год, завершить строительство предполагалось в 2025 году. Планируемое производство — более 140 тыс. т гидратированного рапсового масла, 180 тыс. т шрота и 2 тыс. т лецитина.



«Перспективы для реализации проекта весьма оптимистичны с учетом того, что пять лет подряд в Красноярском крае собирают самый высокий урожай рапса в стране: в этом году — 455,5 тыс. т», — говорит аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Однако, обращает внимание он, переработчикам в восточной части России придется выдерживать серьезную конкуренцию с экспортерами сырья, поскольку открытый пункт пропуска Забайкальск позволяет вывозить значительную часть рапса за рубеж, оставляя работать некоторые отечественные МЭЗы практически в условиях дефицита сырья.



В то же время, обращает внимание независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут, конкуренция за маслосемена означает достойную цену на них. В целом, по его словам, проект «Легендагро» перспективен и рационален, так как Красноярский край — крупный производитель рапса, также есть возможность сбыта в Китай. По мнению эксперта, основная сложность, с которой может столкнуться инвестор, — это рынок сбыта: как он изменится к моменту запуска МЭЗа. Также вопрос в том, будет ли рапс к этому времени маржинальной и интересной для аграриев культурой.



В целом, по словам Лозового, в российской масложировой отрасли продолжается линейное перестроение экспорта с сырьевой модели на несырьевую. К примеру, в этом году поставки рапсового масла и шрота за рубеж выросли на 70% и 159% — до 1,5 млн т и 715 тыс. т соответственно. Львиную долю масла покупает Китай, шрот также преимущественно отправляется в КНР и некоторые страны Евросоюза. Впрочем, российским компаниям уже стоит присматриваться к реализации инвестпроектов по глубокой переработке масличных с дальнейшим выпуском продукции более высоких переделов — рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и т. д. , считает он.



Текущие меры госрегулирования экспорта в отношении маслосемян стимулируют увеличение объемов переработки рапса в России, продолжает Лозовой. Так, за последние пять лет показатели выросли вдвое — до более чем 2,5 млн т к 2022 году. «Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении в нашей стране новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, такой интерес к сектору связан с текущей конъюнктурой рынка: рекордными урожаями, действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян и растущим глобальным спросом на масла, жиры и шрота.



Группа «Легендагро» была создана в 2018 году для развития бизнеса в Приморском крае. Основными направлениями развития компании являются: растениеводство — выращивание риса, сои и кукурузы логистика, переработка масличных, а также строительство инфраструктуры — элеваторов, морских и железнодорожных терминалов. «Легендагро Холдинг» представляет собой сельскохозяйственную инвестиционную платформу для России, созданную китайскими стратегическими инвесторами — Beidahuang Group, Lenovo Joyvio Group и Zhiheng Group.



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