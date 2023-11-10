Минсельхоз США повысил прогноз экспорта растительных масел из России

Дальнейшая динамика вывоза будет определяться конъюнктурой мирового рынка М. Стулов

В ноябрьском прогнозе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила прогноз производства растительных масел в России в сезоне 2023/24 до 9,17 млн т (в отчете за прошлый месяц — 9,03 млн т). Экспорт масел составит 6,28 млн т (6,17 млн т). Урожай подсолнечника, по прогнозу службы, составит 17,5 млн т (столько же в прошлом отчете), производство масла — 6,77 млн т (6,77 млн т), экспорт — 4,27 млн т (4,05 млн т).



По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), вывоз подсолнечного масла в этом сельхозгоду может составить 4,77 млн т, рапсового — 1,5 млн т, соевого — 800 тыс. т, льняного — всего 30 тыс. т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько обращает внимание, что за последнее время институт практически не менял свои прогнозы. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой оценивает экспорт всех видов растительных масел из России в 6,5 млн т, в том числе свыше 4 млн т подсолнечного. «Для нашей страны оба этих результата могут стать рекордными», — добавляет он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко полагает, что производство подсолнечного масла в текущем сезоне составит около 7,5 млн т, экспорт — порядка 4,54 млн т. При этом эксперт сомневается в росте отечественного урожая рапса. По его мнению, скорее стоит ждать небольшого снижения: с рекордных 4,5 млн т в прошлом году до 4,25 млн т в текущем. В то же время сбор сои точно вырастет по сравнению с 2022-м — на 700 тыс. т до 6,7 млн т.



По словам руководителя Масложирового союза России Михаила Мальцева, с учетом последних данных по уборочной кампании масличных действительно можно скорректировать прогноз и говорить о новом рекорде как минимум по подсолнечнику и сое, которых в этом сезоне соберут около 17,5 млн т и 7 млн т соответственно. В этом сезоне объем производства трех основных растительных масел вырастет примерно на 5% по сравнению с 2022/23 сельхозгодом и составит более 9,5 млн т, из них на подсолнечное придется почти 7,5 млн т, прогнозирует союз.



«При этом рассчитываем, что экспорт в этом сезоне увеличится на 12% по сравнению с прошлым показателем и в физическом выражении достигнет около 7 млн т, в первую очередь за счет наращивания объема вывоза подсолнечного масла, который может превысить 5 млн т», — говорит Мальцев.



По словам Лозового, динамика поставок масел на внешние рынки в последние годы идет по восходящей: еще в сезоне-2018/19 страна реализовывали за рубеж лишь 3,85 млн т растительного масла, а уже в прошлом сельхозгоду этот показатель вырос до более чем 6 млн т. Рост продаж обусловлен несколькими факторами: во-первых, в России потребление масла стабильно; во-вторых, отрасль регулярно получает рекордные урожаи, что создает дополнительный задел для наращивания производства и экспорта готовой продукции; в-третьих, действующие ограничительные меры по экспорту маслосемян стимулируют развитие переработки. «Кроме того, мы активно развиваем экспорт не только нашего традиционного подсолнечного, но и соевого и рапсового масел, отгрузки которых выросли по итогам прошлого сезона на 20% и 70% соответственно. На мировом рынке спрос на эти продукты регулярно растет», — прокомментировал «Агроинвестору» эксперт. В ближайшие три-четыре года в России должны появиться новые маслозаводы, которые будут способны переработать большой урожай дальневосточной сои, напоминает Лозовой. В результате появляются дополнительные возможности для развития вывоза соевого масла, особенно с учетом логистической близости к странами Юго-Восточной Азии.



В целом дальнейшая динамика внешних поставок будет определяться конъюнктурой мирового рынка, считает аналитик. Пока же сохраняются некоторые барьеры по части логистики, а экспортные цены на масла совсем не сопоставимы со значениями прошлого года. Спрос со стороны ключевых импортеров в новом сезоне постепенно восстанавливается, хотя на старте текущего сельхозгода он не был таким активным. «Никуда не исчезает и влияние украинского фактора: демпинг с их стороны пока несколько ослаб, но в любой момент может вновь появиться. Ко всему прочему, сюда добавляется падающий в моменте рынок нефти и укрепляющийся рубль», — говорит Лозовой.



Кроме того, в ноябрьском прогнозе FAS USDA был увеличен прогноз по сбору пшеницы в России — сразу на 5 млн т, до 90 млн т. Оценка экспорта не изменилась — 50 млн т. Прогноз производства фуражного зерна в России повышен с 39,8 млн т до 42,2 млн т, экспорта —с 10,21 млн т до 11,31 млн т. Прогнозы урожая и вывоза кукурузы, державшиеся несколько месяцев в неизменном виде, также увеличены: оценка урожая выросла до 16 млн т с 14,6 млн т, экспорта — до 5,3 млн т с 4,2 млн т.



ИКАР оценивает урожай кукурузы в 17 млн т — это рекорд, экспортный потенциал — в 6,5 млн т. Сбор пшеницы прогнозируется на уровне 91 млн т, но в конечном итоге официальная оценка может быть и повыше, говорит Рылько. По словам Петриченко, росту прогнозов сбора кукурузы способствовали благоприятные погодные условия. Он считает, что ее урожай в этом сезоне составит 16,3 млн т или больше. Сбор пшеницы (вместе с Крымом, но без новых регионов) будет на уровне 91 млн т.



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