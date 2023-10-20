Россия увеличила экспорт растительного масла на 44%

Крупнейшим покупателем российского растительного масла стал Китай М. Стулов

Россия продолжает увеличивать экспорт растительного масла. За девять месяцев 2023 года объем поставок составил около 5 млн т, что на 44% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказал «Интерфаксу» аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, подсолнечное масло составляет более 60% структуры экспорта, его отгрузки увеличились на 36%, достигнув 3,1 млн т. Китай и Индия являются лидерами по закупкам (680 тыс. т и 630 тыс. т соответственно). Турция занимает третье место по закупкам, несмотря на снижение объемов на 25% до 495 тыс. т.



Лозовой сказал «Агроинвестору», что увеличение поставок масла прослеживается за счет растущего спроса у ключевых импортеров, а также высокого предложения из России. К примеру, за рубеж Россия ежемесячно отправляет своим основным покупателям около 250-350 тыс. т подсолнечного масла. Итоговые объемы отгрузок зависят от ситуации на рынке, отметил эксперт. В сентябре значения были чуть ниже привычных, поскольку спрос в рассматриваемый месяц оказался достаточно вялым из-за того, что у многих стран сформировались высокие запасы от более ранних закупок, в том числе и других видов масел, пояснил Лозовой.



В октябре объемы экспорта могут остаться примерно на уровне прошлого месяца, но уже с ноября возможно увеличение поставок, особенно в направлении Китая и Индии, считает аналитик. «Но есть и информация о том, что Иран, вероятнее всего, временно ограничит импорт подсолнечного и соевого масел уже в ближайшее время — это может отразиться на внешней торговле», — предупреждает Лозовой.



Что касается ситуации с ценами, то на данный момент есть факторы поддержки со стороны рынка нефти и пальмового масла, отметил он. «Курс рубля в последние недели достаточно стабилен. Главный фактор давления, а именно демпинг со стороны Украины, несколько смягчился, поскольку регион постепенно выпустил на мировой рынок большое количество масла, немного снизив свои внутренние запасы. Коррекция в экспортных котировках в последние дни уже отмечалась», — рассказал Лозовой.



Учитывая рекордный урожай 2022 года и значительные переходящие остатки, выросли и объемы производства основных растительных масел, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Поскольку внутренний спрос давно стабилен, соответственно увеличились объемы экспорта. В течение года наблюдается стабильно высокий спрос на наши масла со стороны ключевых импортеров — Китая и Индии, закупки этими странами выросли более чем в три раза», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, экспортные цены на основные растительные масла в последнее время стабилизировались. «Мы рассчитываем на восстановление справедливого спреда между подсолнечным и другими растительными маслами и дальнейшее сохранение устойчивого спроса на отечественные масла на мировом рынке», — рассказал Мальцев.



Между тем, в докладе Банка России говорится, что издержки отечественных сельхозпроизводителей, занимающихся возделыванием масличных культур, выросли на 20%. При этом урожайность маслосемян в этом году увеличилась. Эксперты объясняют рост издержек снижением цен на подсолнечник из-за его избыточного предложения и уменьшением мировых цен на подсолнечное масло. В докладе также отмечается, что продуктивность подсолнечника в основных регионах-производителях ниже прошлогодней, в то время как соя и рапс показывают более высокую урожайность в центральной части страны. Банк России прогнозирует, что урожай масличных культур в текущем году будет выше среднего значения за последние пять лет, но ниже рекордного результата прошлого года.



Центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе ранее сообщал, что по итогам восьми месяцев этого года Китай стал крупнейшим импортером масложировой продукции из России с долей 31,2%. В том числе отгрузки рапсового масла увеличились в 3,2 раза в натуральном выражении, до 1 млн т, и в 2,1 раза — в стоимостном. Экспорт подсолнечного масла вырос соответственно в 8,9 раза до 615 тыс. т и в 5,7 раза. Кроме того, в КНР было отправлено 82 тыс. т соевого масла, что в 1,9 раза больше, чем в январе-августе 2022 года, и 266 тыс. т шрота и жмыха (рост также почти в 1,9 раза). Россия занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного масла и третье место по поставкам рапсового масла.



Накануне стало известно, что Краснодарский край начал поставлять растительное масло в Иран. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на заявление вице-губернатора региона Александра Руппеля. «Что касается экспорта — сейчас 80% наших поставок в Иран — это злаковые. Но мы бы хотели наращивать экспорт переработки — муки, крупы, изделий. В этом году, кстати, впервые начали поставки растительного масла, сейчас это около 12% от общего объема экспорта. И здесь есть огромный потенциал роста», — сказал Руппель.



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