Минсельхоз определил объемы квот на импорт семян из недружественных стран

За январь — ноябрь 2023 года в страну ввезено 15,1 тысячи тонн семян подсолнечника Pixabay

Минсельхоз предложил установить квоты на импорт семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, квота на импорт семян картофеля составит 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т (включая восковидную — 0,6 тыс. т), рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и соевые бобы установлена нулевая квота. Квоту предлагается установить на период с 23 января по 31 декабря 2024 года.



В июне 2023 года правительство утвердило перечень сельскохозяйственных культур, для семян которых могут быть установлены количественные ограничения на ввоз. В этот перечень входят семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Минсельхозу поручено устанавливать размеры квот и правила их распределения. Перечень семян, подпадающих под ограничения, также был предложен Минсельхозом. Министерство заявило, что эта мера направлена на ускорение импортозамещения в семеноводстве, основополагающем сегменте сельского хозяйства. «Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, а также на оценке потребности внутреннего рынка в семенах для каждой культуры, — пояснил Минсельхоз. — Объемы ввозимых семян будут гибко регулироваться и поэтапно уменьшаться в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства».



Решение об установлении квоты в 2024 году позволит создать минимальный профицит на рынке семян подсолнечника, сказали «Агроинвестору» в пресс-службе RUSEED. «По нашей оценке, в стране нет серьезного дефицита семенного материала по подсолнечнику. Общая потребность российского рынка оценивается в 40 тыс. т, в том числе 8 тыс. т сортового подсолнечника отечественной селекции (сюда включаются кондитерские сорта, а также нишевые региональные сорта)», — рассказали в компании. Итого объем российского рынка гибридов подсолнечника составляет 32 тыс. т.



По данным RUSEED, в 2023 году площадь участков гибридизации российских гибридов составила 15 тыс. га., что позволило произвести порядка 12 тыс. т. Переходящие остатки — 2 тыс. т. То есть объем доступных семян отечественной селекции составляет 14 тыс. т. Объем производства семян иностранных гибридов на территории России по итогам года достиг 10 тыс. т. С учетом 4 тыс. т переходящих остатков, 1 тыс. т серого импорта, объем доступных к реализации иностранных гибридов — порядка 15 тыс. т. «Таким образом, общий объем доступных к реализации гибридов для нужд посевной компании 2024 года составляет 29 тыс. т. Дефицит гибридов составляет около 3 тыс. т», — подытожила RUSEED.



За январь — ноябрь 2023 года в страну завезено 15,1 тыс. т семян подсолнечника. Это на 34% меньше, чем за соответствующий период 2022 года. На долю поставок из недружественных стран в прошлом году приходилось около 70%, за год из этих стран было импортировано 16,8 тыс. т семян. В этом году показатель значительно снизился: российский рынок покинули США и Австрия, значительно (более 80%) сократили поставки Венгрия и Франция, сообщили в компании. Доля продукции из недружественных стран на российском рынке сократилась до 47%, а объем импорта составил 7 тыс. т. «Произошла переориентация на дружественных торговых партнеров. Турция продала в Россию на 36% больше семян, чем годом ранее. Доля турецких семян в импорте за 11 месяцев 2023 года составила 50%», — сравнили аналитики RUSEED.



Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что предложенные Минсельхозом объемы количественных ограничений неприемлемы, за исключением семенного картофеля, который, наряду с семенами сахарной свеклы, критически важен для соответствующих отраслей переработки. По его мнению, отечественные сорта картофеля для переработки непригодны. Именно поэтому существующий объем ввоза практически полностью сохранен. Но ввоз семенного картофеля из Нидерландов — основного поставщика семян данной культуры — запрещен Россельхознадзором.



Квота по сахарной свеклы рассчитана так, что производители сахара для загрузки имеющихся мощностей будут вынуждены использовать все имеющиеся в наличии посевные единицы отечественных гибридов, которые, по оценкам самих производителей сахара, далеко не так продуктивны, как зарубежные, говорит Платонов. «Зарубежные сорта и гибриды зерновых культур также значительно превосходят отечественные по продуктивности. А семян гибридной ржи нет совсем. Но по зерновым российский агропром “выезжает” за счет наличия больших посевных площадей, — считает эксперт. — Что касается ряда остальных культур, то я думаю, что в ближайшее время в правительство от зернового, соевого и рапсового союзов будут направлены обоснованные предложения по увеличению разрешенных объемов ввоза».



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