РЗС предупредил о рисках из-за квотирования импорта семян

Постановление правительства о квотировании импорта семян вступило в силу с 1 октября В. Бычков

Российский зерновой союз обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, предупредив о возможных угрозах для российского агросектора в случае принятия решения о введении квот на импорт семян. Копия письма есть в распоряжении «Агроинвестора». Там напоминается, что год назад шесть отраслевых союзов, представители бизнес-сообщества и науки обращались к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, выражая обеспокоенность возможными негативными последствиями введения квот на импорт семян.



По мнению отраслевого сообщества, квотирование импорта семян как мера нетарифного регулирования направлено на ограничение конкуренции, что может привести к снижению конкурентоспособности отечественного семеноводства и аграрной отрасли в целом. Введение квот на импорт семян также может привести к падению урожайности, росту себестоимости, цен на семена и, соответственно, к удорожанию конечной продукции АПК.



Кроме того, благодаря уникальной поддержке со стороны государства, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, созданные в последние годы, столкнутся с уменьшением доступности сырья, необходимого для производства конкурентоспособной конечной продукции. Это прежде всего затронет производство таких важных продовольственных товаров, как сахар, картофель, масло, корма для животных и другие.



Администрация президента направила обращение отрасли в Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг. Однако Минсельхоз его проигнорировал и продолжил работу по подготовке квотирования семян без проведения реальной экспертизы возможных последствий, утверждают авторы письма на имя Мишустина. По их словам, министерство ограничилось консультациями с отраслевыми союзами, контролируемыми им. В результате была разработана модель «гибкого регулирования объемов квот по мере увеличения внутреннего производства». Однако такая модель имеет высокий коррупционный потенциал и стимулирует развитие патернализма у отечественных научных учреждений, считают союзы. Российский зерновой союз призывает рассмотреть вышеупомянутые риски для отечественного агросектора при принятии решения о квотировании импорта семян.



Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов ранее говорил, что квотирование импорта является эффективным механизмом для принуждения иностранных компаний к локализации производства. Он отмечал, что Минсельхоз имеет возможность устанавливать квоты на импорт семян для конкретных компаний в зависимости от их планов по локализации производства. Особенно это касается передачи генетического материала, который иностранные компании не спешат передавать из-за значительных затрат на его создание.



Платонов также говорил, что Минсельхоз будет вынужден ограничивать размер квот или отказывать иностранным компаниям в них, а также гибко регулировать объемы квот в зависимости от увеличения внутреннего производства. Он считает, что проблема заключается в том, что любая модель гибкого регулирования объемов импорта семян, основанная на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, а также оценке потребности внутреннего рынка, не будет эффективно работать.



В октябре стало известно, что Минсельхоз планирует до конца года установить квоты на импорт семян на следующий год и определить компании-поставщики, учитывая потребности рынка и внутреннего производства семян, а также планы по локализации производства на территории России. Постановление правительства о квотировании импорта семян вступило в силу с 1 октября.



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