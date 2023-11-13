Импорт семян подсолнечника в Россию может уменьшиться на 20%

Средняя цена на импортные семена подсолнечника увеличилась на 16,4% Pixabay

В этом году в Россию может быть ввезено 20,1 тыс. т семян подсолнечника против 25 тыс. т в 2022-м, прогнозирует аналитический центр Ruseed. С 2002 года максимальный объем — 30,8 тыс. т — был импортирован в 2020 году. В 2021-м поставки сократились до 26,5 тыс. т. Снижение импорта в последние два года связано с ростом отечественного производства и улучшением качественных характеристик продукции, отмечают аналитики. По данным Россельхозцентра, доля высеянных импортных семян подсолнечника в 2022 году составила 73% от общей посевной площади агрокультуры.



Основным поставщиком семян подсолнечника в Россию в последние 20 лет были Турция и США, их доля в сумме превышала 50%. 13% ввоза приходилось на Францию, 10% — на Испанию. В этом году семена также преимущественно импортируются из Турции: за 10 месяцев 2023 года поставки оттуда увеличились на 38% относительно аналогичного периода прошлого года. Доля турецких семян на российском рынке за этот период составила 52%. Аналитики Ruseed ожидают, что по итогам года значительно снизятся поставки из Молдавии, Грузии, Франции, Румынии и Венгрии.



«При повышении объема поставок семян из Турции в предстоящем сезоне и учитывая текущую экономическую обстановку в этой стране, ожидается, что более 50% импортных семян в России подвергнутся повышению цен, что, в свою очередь, может снизить прибыльность отечественных сельхозпроизводителей», — предупреждает управляющий партнер Ruseed Марк Гехт. В этом году средняя цена на импортные семена подсолнечника, по расчетам аналитиков компании, увеличилась на 16,4% по сравнению с 2022-м и составила $17,3/кг.



Самые дорогие семена — из Франции ($106,5/кг) и Польши ($40/кг). Наиболее доступный посевной материал по цене до $10/кг поставляют Молдова, Грузия, Румыния, Беларусь, Болгария, Венгрия. Семена из Турции и США стоят в среднем $15/кг. При этом аналитики Ruseed обращают внимание, что турецкие семена в этом году подорожали на 59% на фоне инфляции внутри страны, американские семена подсолнечника прибавили в цене 47%. Марк Гехт отмечает, что в условиях санкций становится очевидной необходимость использования семян отечественной селекции, и интерес к ним увеличивается.



Общая потребность российского рынка в семенах подсолнечника оценивается примерно в 40 тыс. т, к 2031 году она может увеличиться до 44,2 тыс. т. К этому времени, по расчетам аналитиков Ruseed, доля отечественных семян может увеличиться до 80% с оценочных 25% в 2023-м.



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